Kolas爆不倫戀 向蔡總統請辭獲准

總統府發言人Kolas Yotaka昨天被爆出去年參選花蓮縣長期間，與擔任隨扈的李姓派出所長爆不倫戀，Kolas隨即向蔡英文總統請辭獲准，李也被調非主管職。對於兩人否認有親密行為，李妻反批Kolas還在說謊，並請蔡總統、副總統賴清德主持公道。

鏡週刊昨天爆料總統府發言人Kolas涉入不倫戀，李妻並掌握兩人多封親密訊息，像是以「登聖母峰」作為幽會暗語，Kolas刻意挑排卵期回花蓮與李「拚做人」，還計畫生小孩取名「Lucy」等，李妻本月向花蓮地方法院提告Kolas侵害配偶權，並求償百萬元，院方已分案審理。

總統府發言人林聿禪表示，相關報導為Kolas個人私領域事務，府方沒有評論，並盼其妥為處理。另為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas已向總統請辭總統府發言人，蔡總統並准辭。

Kolas與李姓隨扈也同步發聲明，強調雙方沒有親密關係。Kolas表示，她不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為，與該名隨扈已沒聯繫，並指周刊接獲的爆料多處經過剪接、誇大，她要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清。

李姓隨扈說，向家人和無辜受傷害的人道歉，「因為我們夫妻多年生活不睦，造成許多人的傷害，也要謝謝Kolas在我低潮求助的過程中協助我，避免遺憾的發生。」他說，太太同意離婚，卻反反覆覆，這狀況沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波。他對Kolas的期待與想像，僅只於對話，從未有過任何親密行為。

李妻隨即在臉書反擊，原本全家感情美滿，一起支持民進黨，全力輔選Kolas，沒想到回饋的卻是和她丈夫有不正常男女關係，並且冷靜下指導棋，要丈夫趕快處理掉婚姻。

李妻說，丈夫原本陽光顧家，因Kolas完全變了樣，Kolas一開始就知道她丈夫是有婚姻的人，仍不顧倫理道德，破壞她的家庭，沒有愧疚感，丈夫還數度威脅，若揭發和Kolas的事就要輕生，並說為保護Kolas，對外打死都不會承認。

李妻說，請蔡英文、賴清德主持公道，Kolas到現在還在公開說謊，說不知道她丈夫有婚姻，還說他們沒有親密行為，可以縱容她這樣混淆視聽嗎？