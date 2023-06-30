北農董總座 北市府今可望全拿

台北農產運銷公司26日董事會因新任董事長、總經理難產，改今天下午續開，7席常務董事選舉備受關注，據了解，經北市府協調，農委會應可取得3席常董。因北市府及農會派掌握過半董事席次，若無人跑票，董座可望由金門縣前縣長楊鎮浯出任，總經理則是韓國瑜高雄市長任內的農業局長吳芳銘，經營權之爭可望落幕。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，農委會官股今會出席董事會，農委會希望捍衛股權權利，常務董事要有3席，對於農委會派員與北市府溝通一事則不清楚。

避免北農經營權之爭過於激烈，北市府昨出面協調讓農委會可取得3席常董，至於是否依往例農委會2席、青果社1席，都予以尊重。

中華民國農會總幹事張永成證實，農委會確實有與市府溝通，希望給他們3席常董，確保話語權，農會與北市府也認為還算合理。

26日北農董事會改選23席董事，原預定改選董、總座因遭杯葛，農委會、青果運銷社共9席董事離席因而流會。今天續開董事會，若如無人跑票，依董事席次，北市府可望全面拿回北農經營權。

北市議員柳采葳指出，北農董事會大家都在討論民股倒戈，據農委會內部人士透露，民股董事要反的是前國策顧問黃承國，黃過去在擔任北農顧問期間，作風強硬霸道，不僅北農總經理翁震炘不敢管，連農委會主委陳吉仲也不敢多言，根本就是北農的「地下董事長」。

黃承國昨直言，有人在放話，他早不在北農當顧問，「怎麼會是民股為了下架我而去倒戈倒董事長？」這實在很矛盾，若有涉及爭議，現在北市府是國民黨執政，有什麼要查的，都很容易查得到。