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北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

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北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳舉行記者會，批評北農不專業。記者楊正海／攝影
台北市議員柳采葳舉行記者會，批評北農不專業。記者楊正海／攝影

北農高階人事改選，明天舉行第一次董事會，若如無人跑票，北市府將全面拿回北農經營權。北農董事會，外界關注焦點在民股倒戈。台北市議員柳采葳指出，民股不支持，據農委會內部人士透露，因為民股董事要反的是前國策顧問黃承國，因為黃擔任北農的顧問，開會每場必到，作風強硬霸道，根本就是北農的「地下董事長」。

對此，北農董事長黃向羣指出，黃承國曾擔任第12屆的董事會顧問，時間是在2017年至2020年間，任內從未見過黃承國顧問出席開過會，現在黃承國也非北農顧問。

台北農產運銷公司明天下午舉行臨時董事會，由於北農董事共23席，台北市政府掌握5席董事、全國農會4席、民股5席，共14席董事，可望由前金門縣長楊鎮浯為董事長、前高雄市政府農業局長吳芳銘為總經理，北市府全面拿回北農經營權。據了解，上周股東會、董事會後，根據董事席次，北農經營權幾乎大勢底定。

對於農委會昨天發新聞稿，指聲稱市府派這次要全拿，藍營人士反批，蔡英文任內丟7個邦交國，外交部長穩如泰山；3年來農產品被對岸禁止7次，農委會主委成農業部長熱門人選。過去推「班班吃石斑」不了了之，今年過年還出現缺蛋、缺水也缺豬肉，無力處理供需失衡就是農委會，主委非但不下台，還有臉罵北農有菜蟲？

藍營人士指出，6月20日國台辦恢復釋迦進口，農糧署發稿稱「樂見」，形同專業文官跟主委不同調，再者，陳吉仲2016年就出任農委會副主委，2019年真除扶正，有臉批農民營生是「自貶國格」，為何不說陳吉仲才是農民被迫過辛苦日子的最大元凶？

柳采葳說，黃承國形同北農的地下董事長，內部人士透露，陳吉仲不敢管，總經理翁震炘也不敢管，放任黃承國在北農以顧問之名，行圖利之實。甚至北農改建利益龐大，這也是黃承國擔任顧問最主要原因，黃承國開會必須壓陣，監督改建工程進度，為的就是利益。

另外，內部人員也提到另外一個原因，翁震炘進到北農之後，帶了50多位「自己人」，這些人空降北農短短一年就能升職為經理，讓許多北農老員工相當不甘心。

柳采葳說，翁震炘不懂裝懂，經常造成拍賣人員工時加長，自以為為了拍賣員好，請老師來上課，但是時間是早上排在早上八點，根本讓拍賣員沒辦法休息，不專業的北農、不專業的領導團隊，只會犧牲菜農，苦了拍賣員。

黃向羣則表示，北農改建是在前北市府期間執行，且已規畫多年，改建過程有很多市府單位協助，黃承國沒有、也不會介入改建工程圖利，至於有議員提及是民股董事受不了黃承國，應先說清楚是哪名民股董事。

北農 黃承國 農委會 柳采葳 班班吃石斑

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