北農掌握批發通路 每次改選都火熱

近三屆北農董事會分布 製表／林麗玉 台北農產公司為北部最大市場，掌握蔬果批發通路，可間接影響拍賣價格，周邊利益、商機大，每次董監事改選、董事長與總經理人事備受矚目，幾乎每次改選都是一次政治大角力。

台北前市長柯文哲在二○一六年九月解除北農前董事長許長仁職務，希望改派市府官股董事代表林秋慧擔任董事長，同時拔除張榮味陣營的韓國瑜總經理職位，但因未掌握董事席次操作失利。

同年十月北農爆發「菜蟲」哄抬價格爭議，加上補選農委會二席常務董事的缺額，檯面下激烈攻防，各方為掌握董事與總經理主導權，出現農委會、北市府與張榮味陣營人馬大亂鬥局面，最後由台北市前副市長陳景峻兼任董座。

總經理部分，當初北市和農委會始終沒有共識。二○一七年六月，農委會提出吳音寧，但即使柯並不認同，民股、青果社都支持農委會，最後仍由吳音寧出任北農總經理。

吳音寧上任後，二○一八年二月底，北市市場處決定在過年期間連續休市造成蔬果爆量達三千公噸，北市府把連續休市的決定怪罪在吳頭上，北市議會國民黨籍議員連珠砲轟吳是「高薪實習生」，殘餘的九噸蔬果，吳以總經理業務費買下送給彰化社福單位，被批評用公費做選民服務。

二○一八年九月中北農召開董事會，親市府派的董事有意策動換下吳音寧，最後考量能掌握的董事席次不如農委會，柯文哲只能按兵不動。民進黨當年九合一大選大敗，吳音寧也在三天後遭北市府及農委會聯手撤換。

國民黨籍北市議員汪志冰指出，董、總座與董監事改選白熱化從柯文哲時代開始，柯不想左右為難、雙邊通吃，才變成由農委會主導。北農人事任用應該回歸單純，以專業考量。

民進黨籍北市議員許淑華表示，如今蔣市府想要全拿，打破過去慣例，但北農營運狀況沒問題，如果沒有理由就硬幹，爭議會很大。