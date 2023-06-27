觀察站／緩兵之計 農委會拉攏民股回頭

台北農產運銷公司改選，北市府與農會派合作拿下十四席次董事，原定接續召開董事會，選出七席常務董事及推舉董事長，並開臨時常董會任命總經理，但農委會及青果社的九名董事缺席，導致北農董、總人士難產，周五再開；事後農糧署發新聞稿批稱因台北市府想要贏者全拿包辦所有的常務董事，不滿北市府霸道作風才退席抗議。事實上，這恐怕只是藉口，農委會藉此時間換取空間，透過多出來的三天時間，爭取民股支持。

農糧署昨天發出新聞稿，痛批北市府不顧北農歷來慣例及公司治理合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，還說北市政府既取得完全的經營權，就應負起調配農產供銷之全責，以維護農民及消費者之權益。但農委會的退席並不會改變董事席次，此做法反而啟人疑竇。

北農改選本來就充滿濃濃政治味，農委會董事大動作退席，還是很不尋常。農委會此舉也讓董事會被迫延後至卅日，退席動作與發新聞稿批評，外界以為農委會是因為賭輸翻桌，也為了累積「相罵本」，但其實背後顯然另有盤算。

常務董事是從廿三名董事中推選出來，內部並無所謂股權計算方式，僅是各單位董事取得共識，以「溝通協調」方式來推薦出七席常務董事，其職務內容最重要是審核預算，其餘也要討論農業政策、農產品價格，每月會召開約二次會議。

雖然常務董事是可掌握預算的重大決策群，但問題是，董事會都還沒開，農委會怎麼知道北市府要拿下所有的常務董事？這退席的理由顯得牽強。關鍵還是在這次倒戈的五席民股販運商，過去都是支持農委會，農委會透過杯葛董事會技術性流會的方式，藉由此緩兵之計，只要能拉到至少三席民股，就可取得過半席次，尋求周五的董事會「翻盤」的機會。