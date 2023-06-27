民股批農委會球員兼裁判 不滿北農總經理官派

北農經營權改選之爭，台北市長蔣萬安與雲林張家農會派合作，取得過半席次優勢。知情人士表示，主因農委會派任的總經理翁震炘做得連民股都不舒服，董事長黃向羣也看不下去，北市府、農會派只能趁改選處理。但農委會派仍利用昨退席流會換取時間，籠絡民股派力圖翻盤，市府派不敢掉以輕心。

有北農董事透露，民股這次願意支持市府派，主要是因翁震炘酬庸自己人，高層也都安排自己人升官，讓資深員工很不滿，加上翁也不甩蔬果等公會辦活動，民股也不滿，是此次倒戈主因；青果社兩席因農糧署長期補助，還是支持農委會。

對於被質疑酬庸、經營績效不好，翁震炘表示，他上任後，北農員工都是公開招考甄選，也積極為消費者做好品質把關，讓北農的批發市場價格好，提升農民收入，近年建立供應人實名制、設置質譜化學快檢等，都對北農有實質幫助。

農會派代表、中華民國農會總幹事張永成說，從北農歷史看，農委會過去從來沒有派過總經理，直到現任主委陳吉仲才有這種行為，農委會本是監理單位，怎麼可以球員兼裁判？若照這樣，是否全台的農產批發市場農委會都要派總經理，可以這樣嗎？有這種道理嗎？全世界沒有看過。

張永成說，當年農委會就是為安插前總經理吳音寧，讓一個高薪實習生把北農弄得一塌糊塗，竟然到現在還不知覺醒？

市府高層透露，今年初各級農會不滿翁震炘經營，找上北市府合作，並花了相當大心血拉攏民股，儘管總經理內定人選吳芳銘是全國農會決定，且是張花冠任嘉義縣長時的副縣長，但因吳芳銘在農業領域的專業絕對沒有問題，所以北市府沒太大意見。

這名市府高層也坦言，民進黨議員會挑吳過去酒駕自撞爭議反對，不過預期周五續開董事會，北市府、農會派在席次占優勢情況下，只要民股態度不變，奪下董、總座應沒問題。