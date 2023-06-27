氣爆大樓結構鑑定 最快1個月完成

竹縣竹北市多處發生天然氣外洩，甚至引發氣爆，縣府昨晚舉辦氣爆受災社區第2次協調說明會，副縣長陳見賢兩度鞠躬致歉。住戶要求提出大樓結構安全鑑定無虞，先維修大樓的水電、瓦斯，讓住戶能正常進出後，才能清點財損。對此，縣府允諾盡速協助復原，並將找第三方來鑑定大樓結構，最快1個月內完成。

昨晚約50位住戶參與說明會，開會氣氛沉重，住戶代表蔡小姐透露最大的問題是「要住多久」，大家陷入恐慌，且回到大樓害怕，1樓的商家也面臨營業困難，1天不開業就有營業損失。

大樓管委會主委彭梓銨提出3大訴求，縣府要證明大樓結構安全無虞，並要求技師蓋章，經縣府新聞處發布；瓦斯、水、電該補強就補強，盡快讓住戶正常進出，才能清點住宅財損。住戶要求提高補償金，1人1天補助2千元解決居住問題，有人甚至住1日換1日非常麻煩。

陳見賢兩度鞠躬道歉，回應住戶在上次提出15項要求，縣府已逐條討論，縣長楊文科指示「從速、從寬來解決」，縣府全力負責。工務處長江良淵回應，已找竹縣建築師公會協助，對社區大樓做鑑定，以確保安全性。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌說，針對精神賠償部分，若受災戶有需求，衛生局有合格心理諮商單位，會再與社會處討論如何協助諮商。

水電何時搶修完畢？邱世昌說，受損輕微的A棟公共設施水電、受損災戶水電，今起就可派人檢測，約4天可處理完；B棟受損嚴重，要重新配管，難預估時程。

另外，氣爆後第一時間縣長楊文科未到現場坐鎮，陳見賢一度稱楊因確診無法到場，後改口另有行程，陳說，因臨時被通知趕過來，不清楚當時狀況，可能有不當發言，要向社會大眾致歉。