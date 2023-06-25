管線有沙…供氣壓力突增 釀竹北瓦斯外洩氣爆

新竹縣竹北市昨天因全市大範圍瓦斯外洩，引發多起火警及一起嚴重氣爆，火場調查人員在現場勘查發現，該氣爆社區瓦斯管線確實有鬆脫的狀況。新竹瓦斯公司坦承是沙子跑進瓦斯管，造成加壓站軸流閥皮膜受損，導致瓦斯供氣壓力突增五倍，遇火源即引爆瓦斯。

新竹縣消防局昨天上午八點十四分受理第一起瓦斯漏氣通報案件，同步通報新竹瓦斯公司，八點三十分就陸續接到數起報案，並表示「帝王至尊」大樓發生氣爆。消防員在該大樓Ｂ棟九樓救出五名受困民眾，九樓燃燒面積約三十二坪、財損約五百萬；Ｂ棟十樓、即燒傷陳姓少年樓上鄰居，也因氣爆燃燒約四坪，損失約卅萬元。十樓住戶第一時間躲至十一樓避難，消防人員在十一樓救出七名民眾。

新竹瓦斯公司工程副總經理劉顯榮指出，因中正國小旁整壓站軸流閥有異物跑進瓦斯管線中，造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致超壓，原本瓦斯供氣壓力為二百毫米水柱，因壓力過高，三分鐘後供壓達到一千毫米水柱，大增五倍。瓦斯公司獲知異常後，第一時間就派員前往緊急維修，但已造成離整壓站七百五十公尺的竹北社區「帝王至尊」嚴重氣爆。

劉顯榮解釋，事故是因軸流閥有沙子跑進去，但在新裝工程或搶修時，一定會加上濾清器過濾沙子等雜質，為何沙子還是會跑進軸流閥？仍在釐清中。

新竹縣府下午一點舉行緊急會議，新竹瓦斯公司面對平時究竟有無定期檢查瓦斯管線的質疑，瓦斯公司人員無法答覆，僅表示「還要回去了解」。瓦斯公司對此次事故發生道歉，表示會承擔起全部責任。

劉顯榮表示，竹北氣爆與高雄氣爆不一樣，高雄氣爆是地下管線輸送丙烯時，因管線破洞導致丙烯洩漏多達四噸釀成爆炸，但竹北氣爆是因瓦斯供壓過大，瓦斯輸送的管線都沒有破損，但為何送到用戶端就發生氣爆和外洩，不排除是用戶端管線老舊，導致供壓上升就造成管線破損、鬆脫，但瓦斯公司一定會負起全部賠償，絕不卸責。

劉顯榮說，事發後立即關閉整壓站，附近的泰和整壓站也受影響壓力升高，因此關閉低壓開關，讓壓力不會升高，瓦斯公司緊急派員巡視附近的其餘整壓站，確認壓力均正常，安全無虞。