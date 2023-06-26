泰坦號事故 讓美「聲波監聽系統」曝光

華爾街日報日前率先報導，探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器「泰坦號」十八日失聯後不久，美國海軍就偵測到爆炸聲，但不確定是否來自泰坦號。海軍立即將資訊告知美國海岸防衛隊的搜救指揮官，因此縮小搜索範圍，最終在廿二日找到潛水器殘骸。但海軍如何偵測到爆炸聲，則被視為美國最高機密，解密可能要過很久。

當時披露該消息予華爾街日報的美國海軍官員，不願透露海軍如何偵測到爆炸聲。

該報廿五日進一步報導，偵測到爆炸聲，可能是在冷戰期間建立的極機密海底偵察系統，稱為「聲波監聽系統」（ＳＯＳＵＳ），用於追蹤蘇聯潛艦。

美國政府將海軍的先進聲波科技視為最高機密，這些科技使海軍得以聽到敵人在幾千英尺深海底的動靜。美國在冷戰時對能夠發射核武的蘇聯潛艦十分懼怕，促使海軍發展海底偵察能力。

當前美中緊張關係又提醒美方這種系統的重要性，解放軍已有數十艘潛艦，其中六艘能搭載彈道飛彈。美國智庫蘭德公司（ＲＡＮＤ）分析師坦內希爾（Brynn Tannehill）表示，「任何涉及『核三位一體』的技術都是超級機密、任何涉及美國偵察能力的技術都是超級機密」。核三位一體是指部署在陸地、海洋和空中的核武戰略概念。

美國在冷戰初期開始研發ＳＯＳＵＳ，以偵測蘇聯潛艦。該系統依賴水下聽音器，亦即用於水面下的錄音或聽音麥克風，固定在海床上，被視為最高機密，連該計畫的名稱都是在蘇聯解體後才解密，至於水下聽音器設置的地點和性能迄今仍是機密，而且繼續使用。