布林肯訪中接力面談 美中破冰未融冰

美國國務卿布林肯18日旋風訪中，儘管見了秦剛、王毅與習近平等外交最高層，也談及了許多美中議題，但多均無實質進展。美中雙方不約而同點出美中關係須努力穩定，雖在多個議題上多無共識，但雙方都展現出願意繼續溝通的誠意，有望替緊張的國際局勢降溫，顯示有破冰仍未融冰。

馬拉松式會高層

根據《德國之聲》報導，美國國務卿布林肯18日旋風式訪中之行，是美國睽違5年以來，再有國務卿親自踏上中國領土。布林肯此行也馬拉松式的接連與秦剛、王毅和習近平會面，行程滿檔。布林肯18日與秦剛晤談了七個半小時，在19日與王毅晤談了三個小時，也在離開前與習近平見面，晤談了半小時。

布林肯此行主要是希望能解開兩國之間的齟齬。由於習近平的對外政策導致中國與西方國家的關係急速惡化，再加上美國國內也對中國日趨鷹派，美中衝突看似已無可避免。因此，布林肯訪中是改善兩國關係的關鍵試金石，希望能替惡化的美中關係踩煞車，避免爆發全面衝突。

談的面廣但無進展

美國《CNN》指出，布林肯這兩天談了軍事、經濟、人權、地緣政治、烏俄戰爭、跨國毒品等問題，領域涉略非常廣泛，從與秦剛晤談了七個半小時就可見一斑。雖然涉略廣泛，但布林肯也承認進展有限，表示在各領域的進展並非一次會談就能解決的，但正在與中國繼續溝通。

儘管美國先前就不斷希望美中之間能恢復軍事溝通管道，但此次仍被中方回絕。在經濟上，美國強調所作所為是為了避免有害的貿易行為傷害美國企業，是去風險化，而非經濟上遏止中國發展。習近平則表示，美國應該尊重中國的「合法權益」，雖然也表示中國並不試圖取代中國，但暗示了並不接受布林肯的解釋。

雖然此次訪中無多大實質進展，但在布林肯結束訪中行程後，人在加州的拜登也旋即對布林肯此行做出了正面評價。拜登指出，布林肯此行的工作「十分出色」，並認為美中關係在布林肯的努力下步上正軌。雖尚未恢復軍事熱線，但美中也承諾會讓其他溝通管道保持暢通，全力避免武裝衝突。

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