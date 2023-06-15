學倫案認定「未達解聘程度」 台大送陳明通退休

國安局前局長陳明通因涉學術倫理爭議，台大上月召開校級教評會，不過審議結果遲未公布，僅強調會函覆檢舉。檢舉人、國民黨立委王鴻薇昨在臉書上公布審議結果，指陳明通雖遭認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」重大懲處，代表陳明通有望順利退休、保住退休金。王鴻薇質疑，台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底，對於台大做出的結論深表遺憾。

對此，台大表示，經學校三級教評會審議，確實認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度。不過根據本報掌握，台大仍給予陳明通三大懲處，包括陳明通教授不能歸建擔任教授職，不能申請延長服務，也不得再聘任台大兼任教師等。但因陳明通已申請退休（教育部核處中），因此對陳明通影響較大的是不能再回台大兼任。

行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅因台大國發所碩專班論文均遭認定抄襲，學位雙雙遭撤銷，外界認為指導教授陳明通責無旁貸，王鴻薇亦向台大檢舉。

台大表示，依照教師法除有第廿八條、第十四條第一項以及第十五條第一項等情事等得以解聘外，並無其他懲處規定。三級教評會審議，認定陳師確實有指導不周違失，但情節尚未達應解聘程度，所以做出不予解聘決議。

據了解，教評會考量依據教師法規定樣態，若將陳明通解聘將依法無據，但仍給予不得再聘任台大兼任教師等三項懲處。不過，根據教師法第廿七條，教師聘任後，若有教學不力或不能勝任工作有具體事實、違反聘約情節重大，仍可解聘或不續聘。

王鴻薇：台大粉飾太平

對於台大的審定結果，王鴻薇說，台大即使認定陳明通有違失，但是畏於陳的特殊身分仍不解聘，將退休金當作阿通師的畢業禮物。她說，台大容忍陳明通違反學術倫理，濫用職權拿學術作政治服務，也對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，政治干擾學術再添一筆。

教育部則說，昨接獲台大陳明通學術倫理案查處結果，後續將據以接續處理退休案。