濫訴虛耗司法、浪費納稅錢 法官：訴訟非救贖之道

國內濫訴問題遲遲無法杜絕，有人數度開罰十二萬元「沒在怕」，原因是提告者多數名下無財產，裁罰也沒辦法真正扣到錢，毫無實益。有法官曾有感而發在判決中寫下：無論勝訴或敗訴，訴訟均非救贖之道。

有法官指出，濫訴案件中民事訴訟占大宗，當事人多半名下沒財產，不受裁判費影響，無止盡提告、聲請訴訟救助、再審、法官迴避，或衍生出國家賠償、對法官求償等，裁定或判決駁回就一再抗告或上訴，毫無成本利用國家資源達到興訟目的，即使依法裁罰，當事人也不痛不癢，法院僅有一紙債權憑證。

北部某地院受理同一家人累積提告逾一萬六千案，法官形容案件量「宛如細胞分裂」，呈等比級數成長，民事庭法官「無一倖免」都審理過父子的案件。曾有法官試圖開導卻沒成效，兒子還反指父親假冒自身名義提告，另控告父親偽造文書，法院雖曾數度對兒子裁罰，卻未能遏止他們提告的行為。

另名男子去年底起陸續對各大銀行求償六千億元，每案被法院要求繳納高達卅九億餘元裁判費，衍伸多起聲請訴訟救助案，他還向法院、地檢署請求賠償，其中向台北地檢署求償卅兆元，法官裁定要求補正一九八○億元裁判費；法官指出，該名男子的案件量雖遠不及父子檔，但他近一個月提告近四十件，成為台北地院濫訴「後起之秀」。

中部一名女子認為社區管委會會議紀錄侵害名譽及隱私權，提告求償廿萬元，一審法院辯論終結、尚未宣判，她又提另案，認為管委會公告前屋主積欠管理費侵害名譽權，法官判敗訴並裁罰六萬元。

法官在判決寫道，該名女子的主張子虛烏有，只因不喜歡別人講的話而一再興訟，有以訴訟騷擾他人的惡意，建議張女尋求專業協助，「想要成為開心的人，就得學會跟不開心相處」。法官在判決中寫下：無論勝訴或敗訴，訴訟均非救贖之道。

法官說，法院得耗費人民納稅錢替濫訴者收案、分案、裁定、印製、寄送，虛耗司法人力。另名法官說，實務上因擔心侵害人民訴訟權，很少裁罰。