法界：除非違反專業倫理 法律才可介入「師生戀」

性平三法修法擬納入「禁止師生戀」條款，引發違憲疑慮。政大法律系副教授林佳和表示，禁止師生戀本身必然違憲，因為「戀愛」是人性尊嚴、人格權在絕對保障範疇下的典型行為，政府不可能也不可以透過法律，去阻止兩人相戀，唯一法律上可以介入的，無非「特定當事人有違專業倫理」的認定，而非與學生相戀本身。

律師林育杉指出，現在成年的年齡為十八歲，有些人可能還在念高中就已「成年」，並非所有的「師生戀」都是有權勢關係，若是在沒有權勢關係的前提下出現師生戀，以法律來限制戀愛自由，有違憲疑義。

林育杉指出，未來若有老師因違反師生戀條款而失業或被懲處，可以提起民事確認僱傭關係存在訴訟或行政訴訟，在窮盡救濟途徑後，可以聲請裁判憲法審查或法規範審查。

有法官認為，若草案通過，憲法法庭有極大的可能會收到相關的釋憲聲請。該名法官指出，師生戀涉及人與人間的交往，與基本權利有關，也與人格權、婚姻自由牽連，若要審查，就得看這些限制是否影響到人的基本權利。