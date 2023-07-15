性教法禁「師生戀」 引違憲疑慮

行政院院會昨通過「性別平等教育法」修正草案，增訂「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，被解讀為不能發展「師生戀」，衍生違憲疑慮。民進黨立委昨也接連指出，性平三法修正案值得讚許，但確實有進一步討論之處；立委林宜瑾以年齡區分，若已成年，並未全面禁止，由學校訂定專業倫理與懲處規範。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，我國憲法明文規定沒有特別去談到，師生到底可不可以戀愛，「但沒有禁止的東西，其實就是容許的。」涉及專業倫理、去發展到師生之間的親密關係，要特別謹慎。

莊瑞雄說，如果老師跟學生之間有權勢的關係，透過課程指導、分數給予產生上對下的控制，以此當成感情發展基礎，當然違反倫理問題，是否像國外其他學校明文禁止，應授權國內各校制定更合理、完備的倫理關係。

莊瑞雄說，直接講師生戀是否禁止太籠統，畢竟有的師生已經成年，只要沒有涉及上下隸屬的關係，或利用身分產生一定控制，這部分就很難讓法律明文禁止，相信學校會制定相關規範。

民進黨立委林宜瑾也已針對師生戀問題進行倡議與法律提案。她表示，「師生戀」之定義參照「家庭暴力防治法」中所指的親密關係，也就是雙方以情感或性行為為基礎所發展的關係。

林宜瑾提案版本中，教師與未成年學生發展親密關係，採全面禁止；成年學生並未全面禁止，而是給予學校訂定相關專業倫理和懲處規範。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，他大方向支持禁止師生戀，畢竟無論是地位不對等、經驗年紀差異、權利義務等，學生容易被誤導，且「禁止師生戀」是指在學期間，並非永遠禁止；但他認為，細則仍應廣納意見，如以成年／未成年區分，需進一步討論。

對於校長及教職員工應遵守與性或性別有關的專業倫理事項，將由教育部於校園性別事件防治準則中定明。教育部學特司長吳林輝表示，準則中已指出，教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理的關係。

吳林輝表示，未來會修正並細分有違專業倫理的樣態，綜合學生年齡和關係發展程度，如敘明何種狀況需解聘或停聘等，讓學校未來有依據公平執行。