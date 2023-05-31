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郭台銘、柯文哲、賴清德 金門拚和平

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭劉懿萱張睿廷／連線報導
民進黨總統參選人、副總統賴清德（左）與鴻海集團創辦人郭台銘（右）昨到金門浯島城隍廟上香，賴準備離去時，郭上前遞上牛皮紙袋，希望他的和平宣言，賴能拿回去研究。記者季相儒／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德（左）與鴻海集團創辦人郭台銘（右）昨到金門浯島城隍廟上香，賴準備離去時，郭上前遞上牛皮紙袋，希望他的和平宣言，賴能拿回去研究。記者季相儒／攝影

金門浯島邑主城隍廟昨舉行遷治三四三周年慶典，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘都前往參拜，三人也上演「戰爭與和平」的大論戰。賴清德指自己是和平主義者，深知戰爭沒有贏家，但要追求真和平，要靠自己的力量及決心；郭台銘則主張台灣唯有展開大談判，才能理解中國、美國想法，不談判永遠沒有和平的可能，柯文哲指金門是兩岸交流非對峙之處，他會把金門當成兩岸關係和平試驗區的方向來發展。

郭拿出和平宣言 請賴仔細研究

賴清德昨與郭台銘一前一後抵達城隍廟，賴致詞後原要先行離去，郭上前握手致意，賴向郭說「這段時間辛苦了」；郭則請賴「等我一分鐘就好」，並向賴表示，如果不談判、不溝通，永遠沒有和平的可能，隨即拿出「和平與戰爭」的紙袋，表示裡面是他（郭）的金門和平宣言，希望賴拿回去仔細研究。賴則回「我會看一下」。

賴清德中午轉往主持信賴台灣之友會成立大會時表示，自己是和平主義者，深知和平無價，戰爭沒有贏家，但和平不是用選擇就有辦法得到，要追求真和平，要靠自己力量及決心。沒有主權的和平只是假和平，不能為和平放掉主權，也不能靠協議，現在中國正營造「和平與戰爭的選擇」的氛圍，在野黨卻附和，民眾必須看清。

賴：交流談判都好 要對等尊嚴

賴清德認為，要交流與談判都很好，只要對等尊嚴，對兩岸人民福祉有幫助，他都樂意參與這些合作計畫，但不能夠放掉主權，不能說要交流與談判，要求台灣先接受九二共識、一個中國原則；和平要靠實力，不能靠協議，若真有效，西藏不會這麼慘，全世界也就沒有戰爭。

郭台銘表示，不管未來身在哪個位子，都將用畢生盡力維護世界和平，台灣唯有展開大談判，才能理解中國、美國想法。他說自己理念一直都是「有了和平才有繁榮，有了繁榮經濟才發達，最後是要有清廉政府」。他認同賴清德說和平要靠爭取，但不談判、不溝通，就永遠沒有和平可能。

柯：金門是交流而非對峙之處

柯文哲說，金門是台灣最接近大陸的地方，台灣應當是中美溝通的橋梁，而非中美對抗的棋子；同樣道理也希望金門是兩岸交流的地方，而非對峙之處，希望金門是兩岸關係的和平試驗區，他會朝此目標推動。

這場金門和平論戰獨缺國民黨總統參選人侯友宜，侯昨天強調，金門地理位置非常重要，尤其對兩岸的和平扮演重要的角色，未來在兩岸和平穩定之下，期待金門更繁榮、更永續。

金門 賴清德 郭台銘 柯文哲 九二共識 侯友宜

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