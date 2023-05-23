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5億男墜樓案 夏姓父子應訊5小時請回

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導
台中市賴姓高中生墜樓案，涉案夏姓父子今天在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案，涉案夏姓父子今天在律師陪同下，前往台中地檢署接受檢察官訊問。記者陳宏睿／攝影

台中市賴姓高中生四日與夏姓男子登記結婚後墜樓，賴母質疑謀財害命，檢察官昨天傳喚夏男和其父親，父子被分隔兩間偵查庭訊問長達五小時，訊後均獲請回。媒體追問夏男「你愛他（賴）嗎」，夏沒有回答，搭車離開。

夏姓父子昨由律師陪同出庭，面對媒體始終不發一語。律師說，昨天是針對檢察官疑問提出說明，因偵查不公開，無法說明。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此次偵訊請警方多派人員到場，確保偵訊過程順遂，同時傳訊夏父，是檢察官針對偵辦需求、案情疑點釐清的手段，尚無進度向外界說明。

十八歲賴姓高中生四日墜樓身亡，死前兩小時才與廿六歲夏姓男子登記結婚，賴母十九日開記者會指控，夏男與其擔任地政士的父親涉謀財害命，扯出賴名下有卅筆房產都是祖父贈與，且賴是祖父與賴母亂倫所生。

檢察官九日解剖賴男遺體，檢體送驗報告尚未出爐，昨天第二度傳喚夏男；夏男第一次訊問時已被列殺人罪被告，命卅萬元交保，夏父昨天首度以證人身分應訊。

檢察官 結婚 律師

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