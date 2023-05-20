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高三生身價5億墜樓頭沒破 高大成將檢驗辨死因

中央社／ 台中20日電
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。聯合報系記者趙容萱／ 攝影
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。聯合報系記者趙容萱／ 攝影

台中賴姓男高三生擁5億不動產，和夏男登記結婚2小時後墜樓亡。賴男墜樓頭顱、遺體外觀幾乎完好，家屬覺得死因不單純，明天請法醫高大成再次檢驗遺體，盼還原真相。

賴男母親19日在國民黨籍市議員賴順仁、黃健豪以及委任律師陪同下召開記者會，她哭訴，兒子剛滿18歲，日前繼承父親贈與的30筆不動產，市值新台幣5億元，4日卻被夏男帶出門，2人登記結婚，2小時後竟從夏男住處墜樓，她無法接受這件事。

家屬透過委任律師表示，將請高大成明天前往案發現場勘查，接著到殯儀館驗屍，希望藉由高大成專業，釐清死者的死因，讓真相大白。

高大成證實此事，他將就日前提出的諸多疑點，包含高樓墜落的傷勢，被發現時一度被誤認是路倒，釐清是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

高大成日前接受媒體訪問指出，依據多年經驗，還沒看過從10樓墜樓，頭顱沒有破。他也分析了多處疑點，5樓墜落會頭骨裂、8樓則頭部破裂、12樓墜下會頭破腦漿迸裂，有時會例外，因此要看死亡時間點。

家屬質疑賴男遭加工自殺墜樓，高大成表示，視現場有無打鬥痕跡以及加工墜樓證據，是否內臟或頭部破裂、顱內出血以及有無吃藥，也要確認墜樓位置，是否有賴男指紋、腳印或鞋印，是滑落還是跳落，判讀是否為墜樓。

賴母指出，兒子平時滴酒不沾，當天在夏男住處卻喝2瓶啤酒，質疑夏男在酒內下藥。有禮儀社業者接受媒體聯訪指出，死者自10樓墜落，但遺體外觀完好，無明顯血跡，傷勢只斷了1隻手，頭顱也沒破，相當奇怪。

夏男接受媒體採訪時表示，部分狀況與事實有出入，會在偵查庭解釋清楚。

賴男在5月4日墜樓，消防局到場將賴男送醫，警方當天接獲轉報，受理後採集相關跡證、物件，報請檢察官相驗，家屬質疑賴男死因不單純，提告殺人罪。

台中地檢署檢察官訊後，認夏男有犯罪嫌疑，惟無羈押必要，諭知具保30萬元，12日對賴男進行解剖，等待解剖鑑定報告結果以釐清死因。

高大成 結婚 兒子

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