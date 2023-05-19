多地接獲恐嚇信 福山植物園被迫休園

近日各地陸續接獲恐嚇信，單是昨天，就傳出宜蘭縣福山植物園、高雄市壽山動物園及屏東海生館等5處景點，及2所國立大學接獲恐嚇信，嫌犯除稱放炸彈，更揚言要開直播砍人，各轄區警方追查發現，炸彈信件來自境外IP。壽山動物園昨為此休園一天，福山植物園更因接獲兩封恐嚇信，今天持續休園。

福山植物園昨早接到恐嚇電子郵件，嫌犯稱在園內放置6顆炸彈，不久又再接到第2封。信中揚言要在園區開直播砍遊客，警方兩度搜索園區未發現爆裂物。據了解，警方鎖定陸籍研究生張海川有重大嫌疑，近2年透過VPN跳板，署名日本律師「唐澤貴洋」、「名偵探」等以海外IP多次犯案。

高雄市觀光局長高閔琳的電子郵件也收到恐嚇信，嫌犯勒索1千萬元，並揚言要在壽山動物園、蓮池潭龍虎塔各放置2顆、5顆遙控炸彈。壽山動物園緊急應變，撤離750多名遊客，並公告休園一天，警方入園巡檢未發現異狀。

高雄市長陳其邁要求警局盡速追緝凶手破案；動物園主任莊絢智表示，遊客可辦理退票。

啟用23年的屏東海生館近日也接獲炸彈恐嚇信，館方表示，各展場設施皆正常營運，為防患未然，已在館場大門入口處設臨時安檢站檢查遊客隨身物品，夜宿和內場導覽活動均正常。恆春警分局表示，恐嚇信IP來自歐洲，正由刑事警察局追查偵辦中。

台中國立自然科學博物館前天傍晚也接獲恐嚇信，內容提及「9顆遙控炸彈已安裝」，警方搜索未發現炸彈，博物館正常開館，警方也加強派員巡查，經追查IP位置在境外。

不只景點，成功、中央大學昨下午也都收到恐嚇信，中央大學雖懷疑可能是惡作劇，仍緊急疏散女生宿舍學生，引發不小恐慌。台南警方巡邏查察成大校園和女生宿舍未發現異狀，研判恐嚇電郵與近來全國各地接獲假恐嚇案雷同。

恐嚇信頻繁，警方疲於奔命。銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎表示，最近幾起恐嚇信有個共同點，就是知名度，犯嫌極可能因這些地方若遭威脅會引發關注，因此選擇當目標，想引起大眾注意，引發社會恐慌。