侯友宜太誠實！新北鐵漢首長認「淡忘母子」才能在槍戰出生入死

除了手邊新北市政工作刻不容緩，面對到來的國政新挑戰，鋼鐵市長侯友宜行程近來可說是馬不停蹄，因此接受《遠見雜誌》獨家專訪的這一天，任誰都聽得出來他「燒聲」了，可令人感佩的是，手中握保溫瓶的侯友宜，面對10多道提問，依舊中氣十足的侃侃而談。

細數13年多（8年副市長＋5年市長）的經歷，侯友宜不僅一一感謝，給予過他力量的團隊，還有新北市400萬鄉親，提起身後的家人，侯友宜雖眼眶轉紅，但還是用雲淡風輕的口吻，道出一段段令人鼻酸的往事。

新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

官場文化、官僚潛規則，在侯友宜「惦惦ㄟ做」眼中都是多餘

侯友宜說自己從警以來，始終抱持「惦惦ㄟ做」的態度，什麼官場文化、官僚潛規則，在他眼中都是多餘。

因此當最疼惜他的岳母辭世時，時任警政處長的侯友宜，婉拒下屬列隊致敬等慣例，因為對於在天上的丈母娘來說，為了「侯友宜」3個字出現的都是陌生人。

所以侯友宜感謝各方關愛後，依舊選擇讓葬禮一切從簡，包括疫情最嚴竣期間相繼離開的侯爸、侯媽，他也都平靜而低調的送行，因為人生在世、生死有命，腳踏實地盡本份，才是侯友宜不變的初衷。

新北市長侯友宜。 聯合報系資料照片／記者劉懿萱攝影

「淡忘母子」才能在槍戰中出生入死！侯友宜：救人職責絕不逃避

也因為這樣，刑警工作經常要出生入死的這位鐵漢，過去也從不跟老婆、小孩談論任何執勤上的細節，而向來沈穩的侯太太任美鈴，同樣很有默契的絕口不問。

直到當年陳進興潛入南非武官官邸的事件轟動全台，人在現場斡旋攻堅的侯友宜，多次以身犯險的畫面，被全國媒體SNG車一清二楚的播放出來，毫不知情還上街採買的任美鈴就這樣遭鄰居責難「你先生正在出生入死，你還有心情去買菜？」

當下任美鈴心中的不安終於按耐不住，等到深夜侯友宜回家時，不禁淡然一問「你在外跟歹徒拚搏時，有沒有想過我們？」

當場侯友宜聽了也是揪心不已，因為火拚過多場槍戰的他深知「如果我想到母子，我就進不去了」，可站在第一線生死邊緣，他不該、也不能逃避責任「你不進去人就死了呀！」想到這，侯友宜環顧四周，向在場的人淡定說道「是我的責任，我從不逃避」。

新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照片

於是面對老婆當時的憂心，侯友宜先以擁抱代替回答，接著堅定表示「老婆，這就是公職的天職！」

自此任美鈴也再沒過問侯友宜的工作和任務，甚至不曾有過埋怨，因為她也知道，這就是「侯友宜」，早在決定成為警察家眷侯太太前，她就打算跟這樣一位無畏挑戰、勇敢負責，懷著鋼鐵心智的丈夫，攜手走到人生盡頭。

所以公職也好、天職也罷，市長也好、2024年總統參選人也罷，無論未來戰役有多麼艱難險阻，任誰也左右不了侯友宜的義無反顧。

為何取名「侯友宜」？創台灣新價值廣結國際善緣的歹丸囝仔

面對2024年如火如荼展開的總統選戰，侯友宜從政路上，不斷用行動證明自己「換位置不會換腦袋」，他只想與人為善、廣結善緣，平平實實地做好應盡責任，如同父母親給他起的名字「侯友宜」，教會他做人要懂得感恩，且對人有愛、對友有情。

「我就是一個典型的台灣囝仔」侯友宜稱自己最大願景，就是「台灣變好，變得更安全」，因為這片土地上，再平凡的人都是某人心中最珍視的人，這是民主自由最可貴之處，也是選舉帶給國家團結的真正意涵。

（本文出自2023.05.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）