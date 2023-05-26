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藍智庫提核二三延役 與侯友宜尋求共識

聯合報／ 記者程遠述張睿廷／台北報導
國民黨智庫執行長柯志恩（右）說，過去侯友宜（左）的發言沒有脫離國民黨基本精神。圖／柯志恩提供
國民黨智庫執行長柯志恩（右）說，過去侯友宜（左）的發言沒有脫離國民黨基本精神。圖／柯志恩提供

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，國民黨智庫昨宣布國民黨在兩岸、能源、經濟、文化等重大政見方向，針對能源政策，提出核二、核三延役。兩岸論述方面，針對新北市長侯友宜是否會堅持九二共識，智庫執行長柯志恩說，過去侯的發言沒有脫離國民黨基本精神，基於中華民國憲法，尊重九二共識精神，都是侯友宜過去一貫想法，智庫會和侯陣營對接及細部探討。

不過，智庫提出的這些政見前是否事先與侯陣營取得共識？藍營人士表示，侯陣營目前僅與智庫會面過一次，雙方有就能源、兩岸提出看法及討論，過程還算順利。不過這些都是大議題，不是一次就能達成共識的，雙方接下來還會繼續會面，研議出對民眾最能夠認同的政策方針。

柯志恩表示，國民黨當務之急是將政策完整化，智庫將在明年大選扮演「政策制定、議題設定」角色，並將與侯友宜團隊結合，增加高度與溫度。智庫已大致完成政策白皮書，十月會推出國政顧問團。

針對智庫昨天公布包含兩岸與能源政見，侯友宜是否埋單？藍營人士指出，侯友宜在兩岸論述多次談到「中華民國論」，被問及九二共識都是以「尊重」帶過。不過，侯友宜最終的兩岸論述必須與黨中央溝通，達成共識。侯希望能夠與黨中央「溝通」，讓自己未來代表國民黨參選總統時，能用同樣方式表達自身兩岸論述，盡量少談九二共識，不過需要與中央溝通後才能確定最後方向。

至於是否贊成核二、核三延役？親侯人士表示，侯友宜從以前到現在口徑都一致，沒有核安就沒有核電，核廢料要妥切處理，國家能源配比最重要的是不能讓民眾缺電。目前看來二〇二五非核家園很難完成，尚未除役的核三是可以討論的選項，不過最後能源政策還是會先與中央對接後，才會對外宣布，不會是單方面的想法。

對於侯何時會提出具體兩岸論述，柯志恩說，智庫對兩岸政策都有長期搜集的廣度與深度，有一套理論基礎，接下來會與侯團隊對接，更精緻化細部討論。

國民黨 侯友宜 總統大選 九二共識 柯志恩 核二 核廢料 非核家園 兩岸政策

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