藍智庫提政策方向 建議侯友宜重啟特偵組

「國民黨宣示打貪決心，建議侯友宜未來重啟特偵組！」藍智庫國政基金會25日召開記者會，由智庫各組召集人說明未來政策走向，智庫執行長柯志恩表示，智庫先初步提出政策方向，包括重啟特偵組、制定《吹哨者保護法》、《科技偵查法》與囤房稅等，10月國民黨也將成立「國政團」。

智庫初試啼聲

柯志恩說，智庫已經準備好，未來也會與侯團隊對接，提出更完整符合國人期待的政策，展現對議題研究的深度與廣度。經濟財政組召集人林祖嘉表示，目前政策研究聚焦居住正義、能源問題、五缺與高物價，建議推動累進稅率囤房稅、鼓勵房東出租與透明化房市等，還要提高水資源運用效率。

永續發展組召集人陳宜民則強調，巴氏量表一定要全面檢討，還有最近衛福部將C肝辦公室降轉到國健署，但C肝對民眾影響很大，應該設立行政院級辦公室，還有將「人本交通」觀念納入交通政策，滾動檢討危險路段與路口的改善計畫，也要鬆綁陸客來台。

掃黑、文教與國防

內政法制組召集人高思博說，要仿效日本制定《暴力團對策法》，減少青年與弱勢族群被黑道吸收，還有要制定《科技偵查法》讓檢警更有能力抓到上游詐騙首腦與追回詐騙金流；另外，很多詐騙集團背後也有政治人物袒護，也要重啟特偵組，制定《吹哨者保護法》，確保白道與黑道不會有掛勾。

教育文化組召集人陳學聖則說，文化政策初步面向是「文化相生，共贏台灣」，希望在高物價、實質薪資倒退的環境下，由政府提供更多誘因與補助，讓民眾有更多機會接觸文化藝術與體育賽事。國家安全組召集人楊鎮浯則強調，要透過對話與防衛，確保中華民國生存與兩岸對等和平交流。

志恩不會當副手

柯志恩說，侯友宜17日剛被徵召，25日召開記者會，目的是展現智庫準備好的決心，並不是國民黨選舉只推這些政策，後續會積極與侯團隊對接，希望在10月成立正式國政團，才會有正式的政策白皮書。

外傳柯志恩也被視為擔任侯友宜副手的人選，但柯志恩連忙否認，僅表示會協助侯友宜結合過去的主張，提出完整的論述。

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