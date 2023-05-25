快訊

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯不著急、立委很急 侯友宜應擔責引領方向

聯合報／ 記者劉宛琳屈彥辰鄭媁／台北報導

新北市長侯友宜上周獲國民黨徵召參選總統，不過民調不升反降，引發黨內緊張。國民黨中常委洪孟楷昨天被問到，侯友宜哪一部分有缺失？洪直言：「現在民調是第二名，就代表什麼都還有缺」，國民黨不用自己騙自己。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜五月卅一日要與國民黨立法院黨團便當會，黨內立委陳玉珍昨說金門有重要宗教行程，不一定出席。侯友宜說，他理當在最短的時間去拜會國民黨團及請益所有立委們，畢竟立院有許多人在面對國際情勢及國內都有很多擔憂。國民黨團總召曾銘宗昨表示，當日會與侯友宜就「打贏二○二四大選」、「立委席次過半」兩大方向溝通。

侯友宜指出，要聽取第一線為我們國家做事立委的不同聲音，能夠讓他完全理解現在面臨的挑戰，還有哪些自己沒有想到很周全的，所以用請益及拜會聽立委的意見，集眾人之力量，讓我們國家跟社會越來越進步。

洪孟楷還表示，侯友宜如何在短時間內拿出「做好中華民國準備」的架式、方向和方針，立委參選人都願意盡最大努力共同來打拚，但要告訴他們方向在哪，擔任領導人就是要指引方向，「不要等別人來告訴你，你要告訴全國民眾，你要往哪邊走」。

「真的是自己不急，都急死外界。」洪孟楷呼籲黨中央，現在應該要有個明確的戰略，好好和總統參選人來對接；總統參選人也應該和區域立委來對接，而不是每天都呼應、回應媒體特定操作的議題，如果自己在選舉期間都無法好好訂立自已的方向，「怎麼能夠期待對手給我們好日子過了？」現在對手已經步步進逼，國民黨還沒辦法拿出自己的辦法，會讓支持者失望。他也對侯友宜喊話：「既然你願意承擔重責，應該想盡辦法整合所有的力量」，包含郭台銘以及所有的力量，「給台灣人民過好日子不是口號」。

國民黨 侯友宜 總統大選 洪孟楷 陳玉珍 郭台銘 中常委

延伸閱讀

絕非藍皮綠骨！侯友宜豬肉販之子 名醫胞兄侯明鋒：他用生命抓壞人

侯友宜兩岸論述未提九二共識？洪孟楷：應提出清楚主張

侯友宜民調不升反降 洪孟楷：黨要有戰略 侯要想辦法

「侯管配」引討論 藍營人士曝：侯友宜找副手不會大張旗鼓

相關新聞

侯友宜副手 尋覓知識藍

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜副手人選備受關注，與台大前校長管中閔會面傳出「侯管配」說法，管中閔昨於社群平台上指出「沒...

侯不著急、立委很急 侯友宜應擔責引領方向

新北市長侯友宜上周獲國民黨徵召參選總統，不過民調不升反降，引發黨內緊張。國民黨中常委洪孟楷昨天被問到，侯友宜哪一部分有缺...

國民黨：徵召時程 明確告知侯友宜、郭台銘

國民黨徵召提名新北市長侯友宜參選總統後，外界耳語仍多。外傳國民黨總統徵召時程，原設定最晚不會超過六月十八日，並非五月十七...

絕非藍皮綠骨！侯友宜豬肉販之子 名醫胞兄侯明鋒：他用生命抓壞人

新北市長侯友宜代表國民黨參選下屆總統，他二哥侯明鋒為乳癌權威教授、前高醫院長，被譽為「南台灣乳癌第一刀」，上午接受聯合報...

侯友宜兩岸論述未提九二共識？洪孟楷：應提出清楚主張

民進黨總統參選人賴清德近日指對手侯友宜接受九二共識，侯則重申反對台獨和一國兩制。國民黨立委洪孟楷下午受訪被問及，侯友宜的...

侯友宜民調不升反降 洪孟楷：黨要有戰略 侯要想辦法

新北市長侯友宜上周獲國民黨徵召參選總統，不過民調不升反降，引發黨內緊張。國民黨立委洪孟楷今天受訪被問到侯友宜哪一部分有缺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦