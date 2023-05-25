侯不著急、立委很急 侯友宜應擔責引領方向

新北市長侯友宜上周獲國民黨徵召參選總統，不過民調不升反降，引發黨內緊張。國民黨中常委洪孟楷昨天被問到，侯友宜哪一部分有缺失？洪直言：「現在民調是第二名，就代表什麼都還有缺」，國民黨不用自己騙自己。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜五月卅一日要與國民黨立法院黨團便當會，黨內立委陳玉珍昨說金門有重要宗教行程，不一定出席。侯友宜說，他理當在最短的時間去拜會國民黨團及請益所有立委們，畢竟立院有許多人在面對國際情勢及國內都有很多擔憂。國民黨團總召曾銘宗昨表示，當日會與侯友宜就「打贏二○二四大選」、「立委席次過半」兩大方向溝通。

侯友宜指出，要聽取第一線為我們國家做事立委的不同聲音，能夠讓他完全理解現在面臨的挑戰，還有哪些自己沒有想到很周全的，所以用請益及拜會聽立委的意見，集眾人之力量，讓我們國家跟社會越來越進步。

洪孟楷還表示，侯友宜如何在短時間內拿出「做好中華民國準備」的架式、方向和方針，立委參選人都願意盡最大努力共同來打拚，但要告訴他們方向在哪，擔任領導人就是要指引方向，「不要等別人來告訴你，你要告訴全國民眾，你要往哪邊走」。

「真的是自己不急，都急死外界。」洪孟楷呼籲黨中央，現在應該要有個明確的戰略，好好和總統參選人來對接；總統參選人也應該和區域立委來對接，而不是每天都呼應、回應媒體特定操作的議題，如果自己在選舉期間都無法好好訂立自已的方向，「怎麼能夠期待對手給我們好日子過了？」現在對手已經步步進逼，國民黨還沒辦法拿出自己的辦法，會讓支持者失望。他也對侯友宜喊話：「既然你願意承擔重責，應該想盡辦法整合所有的力量」，包含郭台銘以及所有的力量，「給台灣人民過好日子不是口號」。