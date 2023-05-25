侯友宜副手 尋覓知識藍

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜副手人選備受關注，與台大前校長管中閔會面傳出「侯管配」說法，管中閔昨於社群平台上指出「沒有意願參與任何選舉」，還說「總以小人之心度君子之腹的妄人們可休矣。」

侯說，大家不要用政治意識形態來看待，他是請益、學習，管校長也抱著為國家、人民做事態度，大家一起讓國家更好，完全沒有談到任何職位。

侯友宜說，管中閔在台灣學界是重要脊梁，智慧和風骨都令人非常敬佩，是去請教國內、外經濟形勢及高等教育，甚至包括青年所關心議題，加上少子化所面臨的挑戰，來聊一聊、聽聽管中閔意見，給他很多方向引導，彼此相談甚歡，沒有談到其他事情。

國民黨立委謝衣鳳指出，侯友宜可能會先拜訪黨內大老，外界關心是否為前副總統連戰等人。侯友宜表示，這段時間都會去一一拜訪國家的社會賢達，不分你我、不分黨派，相信會提供很多方向，多多集合大家的智慧，讓我們國家會更好。

據悉，侯陣營已啟動副總統人選徵詢，希望有高知識背景，能爭取中間選民認同、還要深受藍營青睞、能言善道緊抓時事等三大「知識藍」要件當副手，除了管中閔符合藍軍對菁英領袖的想像，國民黨智庫執行長柯志恩也屢遭點名。不過，藍營也有人指出，民進黨主席賴清德都還沒有出牌，侯才剛徵召，也不急著出牌，副手人選需要慎重評估安排。

親侯人士表示，目前整合、請益、大團結才是侯友宜現在要做的，侯友宜是淺藍政治人物，部分深藍並沒有那麼喜歡，所以侯第一步就是整合，拜訪各方意見領袖當然是首要重點，拜會管中閔「只是第一步」，未來還會陸續拜訪各領域大老，在整合同時，也能調整未來發布的「政策牛肉」。