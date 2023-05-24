侯友宜團隊赴黨中央 合體應戰

傳國民黨總統參選人、新北市長侯友宜九月可能訪美，侯友宜昨天回應，黨中央當然在美國有些駐外同仁努力溝通協調，最重要是選舉步驟如何來跟國際友人對接，不單是美國，其他友善國家也要多多交朋友，彼此間互相了解，會按自己選舉步驟同心齊力。

國民黨中央昨天與侯團隊舉行首次「二○二四文宣主軸會議」，聯手訂定選戰文宣主軸及宣傳戰略。國民黨文傳會主委林寬裕表示，第一次開會主要是建立聯絡管道，在競選辦公室成立之前，將成立臨時的媒體聯絡處。

國民黨中央昨天與新北市副市長謝政達、新北市政府副祕書長張其強舉行首次文宣小組會議。本會議由國民黨祕書長黃健庭主持，國民黨副祕書長江俊霆、國民黨文傳會主委林寬裕、國民黨文傳會副主委林家興、國民黨立委王鴻薇、台北市議員柳采葳等皆出席與會。

會議主要聚焦國民黨現階段挑戰與因應之道，並釐清國民黨目前面臨的困境與挑戰，謀求因應與化解之道，以期待贏回人民信任，二○二四能順利勝選。國民黨中常會今天繼續立委參選人提名議程，包含宜蘭縣選區黃琤婷、高雄市第六選區陳美雅、新北第八選區張智倫 、苗栗縣第二選區邱鎮軍。身為新北市長、中央提名委員會委員的侯友宜，也將出席幫新北參選人加油打氣。

傳出侯友宜訪美，國民黨主席朱立倫將先行探路，甚至會「陪訪」。國民黨表示，國民黨一直以來都與美國、日本、新加坡等國家保持密切友好的關係，溝通都十分順暢，會在最適切的時間點協助安排相關訪問行程。

侯陣營表示，出訪時程還久，目前相關細節都還在規畫，侯友宜才剛獲徵召，不會在短期內確定行程，目前侯打選戰最重要的兩個步驟，一是成立競選辦公室，二是與智庫對接。侯友宜目前還是新北市長，還沒有正式請假。到了九月颱風季節，若訪美規畫與氣候等天災問題相衝突，也可能會改期。

【記者程遠述、屈彥辰、劉宛琳／台北報導】本報昨公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜獲提名後民調支持率下滑五個百分點，藍營焦慮。國民黨立委李德維、游毓蘭、林思銘等人表示，期許侯友宜團結整合藍軍，努力讓鴻海創辦人郭台銘加入團隊。