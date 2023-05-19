2024選戰／侯友宜單日聲量輾壓賴清德、柯文哲 學者：侯掌握「兩點」成藍營共主

image source：FB/侯友宜、賴清德、柯文哲

文/陳宣懿

國民黨17日提名新北市長侯友宜為2024總統參選人，獲得不少網路聲量，在《網路溫度計》政治口碑排行榜中超越總統蔡英文，獲得第二名的佳績，僅次於第一名的鴻海集團創辦人郭台銘。而民進黨總統參選人賴清德則是第四名，贏過第五名的民眾黨總統參選人柯文哲。東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民分析，侯友宜在2022年地方選舉破紀錄拿下不少選票，加上第一任期累積的政績，勝選聲量延續至今，早就成為藍軍共主。

潘兆民認為，賴清德空戰實力不強，聲量主要來自民進黨黨主席、提名人選 ，因為總統比較多討論度，副總統較沒聲量，所以賴清德必須自己找舞台到處製造聲量。

image source：政治人物口碑排行榜(分析區間：2023/05/11~2023/05/17）

侯友宜獲得提名聲量一枝獨秀 賴清德、柯文哲緊追

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/17）統計調查，比較各黨總統參選人聲量，當天侯友宜聲量遠高於賴清德與柯文哲，共19多萬筆討論度，其中下午兩點國民黨中常會提名侯友宜為總統參選人達當日聲量最高點。

而柯文哲與賴清德當日總聲量接近，在4萬9千多筆上下拉鋸。其中柯文哲當天聲量最高點在下午三點，聲量來到5,229筆。因為民眾黨宣布提名柯文哲。至於賴清德則是針對所有政黨總統提名人選，提出「確保主權」三共識，「期待所有政黨提名的候選人，都能有確保中華民國台灣主權不被侵蝕、政治不是為少數人服務、告訴全世界民主是台灣的品牌價值」。賴清德於下午四點達當日聲量最高點，獲得3,526筆討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德近三日熱門關鍵字 「總統、功德、高房價」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/15～2023/05/17）統計調查，賴清德近三日的網路熱門關鍵字，包含總統大選衍生出「總統、民進黨、主席、當選」字詞入榜，還有他去政大演講反問學生「有沒有注意到房價現在在降？」，該話題出現的相關字詞「功德、高房價、社會住宅、買房、包租代管」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月11日至2023年05月17日。