侯友宜故鄉嘉義搶票 賴清德固盤綠有隱憂

國民黨徵召嘉義縣出生的新北市長侯友宜參選總統，綠營為防止南部大票倉鬆動，民進黨主席賴清德的嘉義縣信賴之友會將在周日成立，直搗侯的故鄉。但去年選前，藍營結合「反明文規定聯盟」大戰綠營「國嘉隊」，綠營選後出現分裂隱憂，此回總統大選能否成功整合全力挺賴清德，備受外界矚目。

嘉義縣是綠營執政逾廿年大票倉，除了21日的嘉義縣信賴之友會成立，民進黨中央更在侯被徵召當天舉辦全國嘉義旅外同鄉會座談會，會中全力挺賴清德，並決定7月22日成立全國嘉義旅外鄉親挺賴後援會。

英系掌門人陳明文表示，2024大選是世代交替，他是離開江湖的人，交棒嘉義縣長翁章梁操盤；翁章梁說，儘管侯友宜是嘉義人，但總統大選涉及台灣前途與發展，鄉親會慎重選擇。

立委蔡易餘也表示，本土陣營不會因侯友宜是嘉義出身，就改變支持賴清德的決心。不過，民進黨嘉縣黨部主委陳川崎不諱言，侯友宜參選總統多少會影響選情，黨提名賴清德會全力以赴。

儘管挺賴活動陸續展開，但因去年五合一選舉，藍營結合「反明文規定聯盟」大戰綠營「國嘉隊」，綠營選後出現分裂隱憂。

反明文規定聯盟操盤人士評估，侯友宜參選若能再整合民眾黨主席柯文哲，「人不親土親」，侯友宜嘉義得票數可與賴清德打平。地方政壇人士說，國民黨徵召侯友宜參戰總統，嘉義縣地方派系漸形成「西瓜效應」，哪邊有利就往哪邊靠，也會牽動綠營立委版圖。

侯友宜上月返鄉以嘉義高中傑出校友出席活動，侯的導師賴正雄已定居美國，他表示要成立海外全球後援會為侯拉票，也強調侯從學生時代至今腳踏實地、內斂穩健，施政獲市民肯定，可放心將國家託付給他領導。