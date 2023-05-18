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侯友宜角逐大位 新北副市長謝政達動向受關注

中央社／ 新北18日電

國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，競選團隊受關注。受侯友宜倚重的副市長謝政達，可望在大選時也肩負重要任務。侯友宜今天說，不管團隊如何調整，選舉不影響市政往前走。

侯友宜代表國民黨角逐2024總統大位，媒體報導他所倚重的副市長謝政達將辭職全心投入全台組織動員，同時輔選區域立委，包括副秘書長張其強、市府顧問李麗圳，法制局長吳宗憲等人也都會加入競選團隊，協助打選戰。

侯友宜今天接受聯訪時被問到如何看待報導，他說，市政團隊不管內部如何調整，最重要的是，選舉不要影響市政往前走的力量，建設不會停歇，持續往2030願景前進。

副市長謝政達原任新北市府勞工局長，在2018年侯友宜競選首任市長時，辭職全心輔選，並低調操盤擔任總部組織運籌帷幄的重要靈魂人物。

地方民代分析，副秘書長張其強是媒體人出身，歷任市府顧問、新聞局長、觀光旅遊局長等，熟悉輿論關注焦點，在侯友宜競選連任時，辭職帶領年輕的競選團隊輔選。此次侯友宜在大選中，可望也會在選舉團隊扮演重要幕僚。

至於市府顧問李麗圳，法制局長吳宗憲、前青年局長錢念群等人，也被媒體點名會加入競選團隊。李麗圳出身國民黨市黨部組織，也歷經市府社會局長等，在前市長朱立倫與侯友宜競選市長期間，對婦女動員與社團組織都扮演吃重角色。

謝政達、張其強、李麗圳等人，晚間都沒有接聽記者電話。侯友宜今天接受聯訪時，並未明確表態是9月或10月要請假投入選舉；若謝政達在選戰期間投入輔選，副市長劉和然、朱惕之將固守市府推動市政。

國民黨 侯友宜 總統大選

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