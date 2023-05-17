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國民黨傳將徵召侯友宜選總統 高虹安：看不懂遊戲規則

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨傳出今天下午將於中常會宣布徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。身為鴻海創辦人子弟兵的新竹市長高虹安今天中午受訪表示，看不太懂國民黨遊戲規則。記者張裕珍／攝影
國民黨傳出今天下午將於中常會宣布徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。身為鴻海創辦人子弟兵的新竹市長高虹安今天中午受訪表示，看不太懂國民黨遊戲規則。記者張裕珍／攝影

國民黨傳出今天下午將於中常會宣布，徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。身為鴻海創辦人子弟兵的新竹市長高虹安今天中午受訪表示，看不太懂國民黨遊戲規則，若內定徵召侯友宜市長，不知道郭台銘先生看到心裡會做何感想。

高虹安受訪表示，其實看不太懂國民黨遊戲規則，2019年當時有進行初選民調，包含互比與對比式決定提名或徵召人選，但今年外界看不清楚國民黨的提名方式，不知道國民黨內部是否有講清楚用什麼方式決定。

高虹安說，從旁觀者立場來看，若有內定、不講清楚規則，但也看到郭台銘先生在這一個半月有多努力，會讓人覺得好像有點怪怪的。大家也有很多討論如果說遊戲規則不清楚情況下還有內定人選，今天報紙頭版頭也看到將徵召侯友宜，「不知道郭台銘先生看到心裡作何感想」，蠻擔心下午會有其他變因出現。

有媒體追問高虹安身為徒兒的看法為何？高虹安反問是柯文哲還是郭台銘？強調兩人都是師傅。

高虹安接著話鋒一轉表示自己沒有參與其中，但真的很希望國民黨跟郭台銘與侯友宜都有充分溝通，不希望有溝通上誤會，例如有人勝券在握認為努力有成果，但最後卻發現是一場空將是令人難過的狀況，但也強調自己是旁觀者，新竹市市政仍是要務。

侯友宜 郭台銘 總統大選 國民黨 高虹安

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