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「G7不尋求脫鉤北京」拜登：美中關係很快解凍

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統拜登表示，G7集團無意與大陸脫鉤，但力求去風險化。（美聯社）
美國總統拜登表示，G7集團無意與大陸脫鉤，但力求去風險化。（美聯社）

美國總統拜登廿一日在日本廣島市七大工業國集團（Ｇ７）高峰會後的記者會中表示，美國與中國大陸的關係可望「很快就會解凍」。拜登提到，今年二月疑似大陸間諜氣球飛越美國上空，使兩國關係趨於惡化，但他重申，Ｇ７國家並不尋求與北京脫鉤，而是在與大陸的關係上去風險化和多元化。他並暗示，可能很快將與大陸國家主席習近平對談。

讓台灣能自衛成共識

針對台海局勢，拜登表明大多數盟國都有清楚共識，即一旦大陸片面對台採取行動，將對此有所回應。拜登說，美方不會對大陸下指導棋，但要使台灣能夠自衛。

拜登表示，Ｇ７各國在對陸關係上已有共識，要在不與其脫鉤下，使供應鏈更多元化，避免依賴單一國家。Ｇ７在共同對抗經濟脅迫與反制損害勞工權益的有害舉動上，已達到空前團結。

拜登指出，與習近平在去年十一月印尼峇里島廿國集團（Ｇ20）峰會場邊會談，之後美中關係卻因氣球事件，致使彼此在對話上完全改變。拜登表示，他和習近平在前述峇里島會談時，就兩國應建立暢通的熱線達成共識，卻因搭載「相當於兩輛貨車」間諜裝置的「愚蠢」氣球而中斷，氣球被美方擊落後，美陸關係「一切都改變了」。此後，被視為修補兩國關係契機的美國國務卿布林肯二月訪陸行，也因此告吹。

要竭盡所能維持現狀

至於美國因擔憂恐轉為軍事用途而限制先進晶片出口大陸，引發北京不滿，拜登稱大陸正在建軍，「這也是我已清楚表明，我不準備和中國交易特定物品的原因」。他強調，這並非懷有敵意之舉，而是旨在「確保我們已竭盡所能維持現狀」，此一做法也已取得盟國合作的承諾。

對陸出口限制不鬆綁

拜登另提及正在協商是否放寬針對大陸國防部長李尚福個人的制裁，但有關將使北京得以製造大規模毀滅性武器（ＷＭＤ）的原材料，他並不考慮鬆綁美國甚至Ｇ７其他國家現行對陸出口的限制，美國盟邦也已經承諾他們也不會提供。

英國金融時報本月曾報導，大陸已告知，鑑於美方二○一八年實施的制裁，六月新加坡香格里拉對話安全論壇時，美陸防長會晤的機會微乎其微。

G7 日本

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