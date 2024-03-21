洗白？韓國瑜滿意度過半連年輕人都愛 郭正亮一瞧民調這樣說

日前台灣民意基金會公布民調，民眾對立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4，其中20到24歲年齡層民眾高達5成8滿意，讓台灣民意基金會董事長游盈隆嘖嘖稱奇。前立委郭正亮在中天電視節目「綠也掀桌」表示，「這跟國會無關，這是叫個人形象」，直言這份民調顯示外界對韓國瑜本人的肯定。

根據台灣民意基金會民調細項，民眾對韓國瑜擔任立法院長表現，10.9%非常滿意，41.2%還算滿意，18.3%不太滿意，15.9% 一點也不滿意，9.7%沒意見，3.9%不知道。

游盈隆表示，民眾對於韓國瑜表現看法，從年齡層觀察，除了25歲到34歲族群呈現滿意與不滿意各半外，其他每個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意韓國瑜的表現。游盈隆指出，尤其20到24歲年齡層民眾高達5成8滿意，年輕人對韓國瑜的印象由黑洗白，讓游盈隆嘖嘖稱奇。

對於韓國瑜當上立法院長後瞬間洗白，郭正亮在中天電視節目「綠也掀桌」表示，年輕人對韓國瑜印象變好，可能是原本對他期待不高、但表現得卻比預期理想，因此才讓民眾增添好感。

另外節目中還談到，原本韓國瑜給外界懶散的印象，但當上立院長後不僅沒遲到、議事也沒扔給江啟臣，加上外界預期韓接待外賓、朝野協商時會凸槌，想不到2者表現目前來看也可圈可點。

郭正亮強調，韓國瑜的表現不等於立法院的表現，這回形象翻轉無關國會，純粹是民眾對韓的肯定，「這是叫個人形象」。