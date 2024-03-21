聽新聞
test
0:00 / 0:00
洗白？韓國瑜滿意度過半連年輕人都愛 郭正亮一瞧民調這樣說
日前台灣民意基金會公布民調，民眾對立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4，其中20到24歲年齡層民眾高達5成8滿意，讓台灣民意基金會董事長游盈隆嘖嘖稱奇。前立委郭正亮在中天電視節目「綠也掀桌」表示，「這跟國會無關，這是叫個人形象」，直言這份民調顯示外界對韓國瑜本人的肯定。
根據台灣民意基金會民調細項，民眾對韓國瑜擔任立法院長表現，10.9%非常滿意，41.2%還算滿意，18.3%不太滿意，15.9% 一點也不滿意，9.7%沒意見，3.9%不知道。
游盈隆表示，民眾對於韓國瑜表現看法，從年齡層觀察，除了25歲到34歲族群呈現滿意與不滿意各半外，其他每個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意韓國瑜的表現。游盈隆指出，尤其20到24歲年齡層民眾高達5成8滿意，年輕人對韓國瑜的印象由黑洗白，讓游盈隆嘖嘖稱奇。
對於韓國瑜當上立法院長後瞬間洗白，郭正亮在中天電視節目「綠也掀桌」表示，年輕人對韓國瑜印象變好，可能是原本對他期待不高、但表現得卻比預期理想，因此才讓民眾增添好感。
另外節目中還談到，原本韓國瑜給外界懶散的印象，但當上立院長後不僅沒遲到、議事也沒扔給江啟臣，加上外界預期韓接待外賓、朝野協商時會凸槌，想不到2者表現目前來看也可圈可點。
郭正亮強調，韓國瑜的表現不等於立法院的表現，這回形象翻轉無關國會，純粹是民眾對韓的肯定，「這是叫個人形象」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言