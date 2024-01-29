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吳子嘉斷言柯文哲「立院龍頭百分百投國民黨」 曝震撼內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
此次立院龍頭之爭由於藍綠席次勢均力敵，握有關鍵8票的民眾黨成為各界關注的焦點。圖／聯合報系資料照片
此次立院龍頭之爭由於藍綠席次勢均力敵，握有關鍵8票的民眾黨成為各界關注的焦點。圖／聯合報系資料照片

國會正副院長選舉即將到來，將於2月1日舉行，國民黨派出新科立委韓國瑜、江啟臣組成「韓江配」，民進黨則由立院正副院長游錫堃、蔡其昌的「游昌配」迎戰，由於藍綠席次勢均力敵，屆時握有關鍵8票的民眾黨如何投票也備受各界關注。對此，媒體人吳子嘉斷言，「柯文哲百分之百會投給國民黨」。

吳子嘉26日於節目《關鍵時刻》指出，「柯文哲基本上已經挺韓國瑜了」，吳表示，大家都看得懂目前局勢，只有身為「古意人、老實人」的游錫堃，尚未跟柯文哲打過交道，對此吳子嘉質問，民眾黨8席要如何當老大？他認為柯文哲根本是「玩虛牌、空心大老倌」。

而對於主持人劉寶傑評價柯文哲是「鐵掌水上飄」裘千仞的哥哥裘千丈，吳子嘉認為，柯文哲只是在做秀、弄流量。由於柯文哲日前邀請藍綠兩黨赴民眾黨團閉門展開會談，此舉遭民進黨立法院黨團總召柯建銘批評在「私設刑堂」。對此，吳子嘉直言「你憑什麼私設刑堂？」並斷言，柯文哲百分之百會投給國民黨。

吳子嘉補充，由於柯文哲曾經公開表示，「如果選舉選輸，將來他會被國民黨、民進黨聯手清算。」而總統賴清德上任後的首要任務為「打貪腐」，屆時柯文哲和民眾黨新科立委黃珊珊將成為頭號目標，吳子嘉也透露，他最近也接獲不少關於兩人的爆料，因此他直言，柯文哲「百分之百投國民黨」。

柯文哲 韓國瑜 游錫堃 立法院

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