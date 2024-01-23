民眾黨沒人理完蛋了？ 名嘴建議柯文哲：立法院長支持「他」

藍營國會龍頭之爭迎來反轉，本有意爭取立法院長的國民黨立委傅崐萁，昨（22）日突宣布支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜與立委江啟臣的「韓江配」，引發熱議。而如今藍綠各自站隊，民眾黨應如何操盤，媒體人謝寒冰表示，他強烈建議民眾黨，不如正副院長都支持唯一回應四個承諾的藍營立委傅崐萁。

謝寒冰22日在《盧秀芳辣晚報》節目被問及，「第一任閣揆任期不會太長？」對此，謝寒冰贊同並表示，尤其是目前朝小野大的情況，第一任閣揆大概都是免洗的，就是拿來廢物利用。至於外界好奇柯文哲的民眾黨會不會長久，謝寒冰說明，目前看來，若是柯文哲把持目前的狀態繼續下去，「我覺得四年之後他搞不好就散掉！他一定要改變！」

「因為民眾黨現在一人政黨的色彩過度濃厚」，謝寒冰進一步指出，就像柯文哲現在講的話，黨內基本上沒有人能夠反對。可是柯文哲又喜歡放砲，今天講這句、明天講那句，但每次他發言後，後面卻是整個黨要去幫他一個人擦屁股，這樣會不會很累？

謝寒冰也強調，之前柯文哲在當台北市長時，好歹是只有他一個人放砲，旁邊會有戳戳妹在一旁監督，幫他戳一戳就算了。現在還有一個陳佩琪，「請問你怎麼戳？誰戳她？還有一個柯媽媽，你怎麼戳？他們全家都上耶，你怎麼辦？」且此次柯美蘭有出來選舉，搞不好接下來她也很會講話，「誰知道？因為媒體可能也會去問她。所以當他全家人都這樣子的時候，你真的很難搞定。」

謝寒冰點出，「除非他們自己知道自己的錯處在什麼地方，趕快修正自己的路線！」且柯文哲未來會面臨非常多的挑戰，因為整個民眾黨8席不分區立委裡，僅黃國昌一人當過立法委員。但黃國昌當年在任時，是依靠在大綠裡，想走自己的路，「所以就走得四不像，到最後連任都不敢選就落跑。所以在這種情況下，黃國昌的經驗值到底有多少？其實是蠻啟人疑竇的。」

「尤其他們起手式，那四個承諾，基本上就是打在空氣上面！」謝寒冰直言，現在藍綠都不理他們，唯一理的，連柯文哲自己都講，只有傅崐萁一個人回應，「所以我強烈建議民眾黨，這一次你們也不要投韓國瑜了！我相信游錫堃你們也投不下去，因為老柯講得這麼難聽，我強烈建議，正副院長你都支持傅崐萁！本來以為自己是關鍵8席，可是現在老柯直接點破了，沒有人要理你，你就完蛋了。」

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