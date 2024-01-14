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基隆3強混戰 藍整合翻轉綠委版圖

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
戰將立功 基隆林沛祥（中）宣布當選光復綠地，他最感謝市長謝國樑。記者游明煌／攝影
戰將立功 基隆林沛祥（中）宣布當選光復綠地，他最感謝市長謝國樑。記者游明煌／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

基隆市長謝國樑前年攻克民進黨林右昌執政8年的江山，林沛祥昨也收復原為綠地的立委版圖，藍軍挾勝選氣勢再下一城。林沛祥出身政治家族，有豐沛人脈，整合泛藍勢力是勝出關鍵；民進黨因張秉鈞涉貪被收押，陣前換將由市議員鄭文婷上陣，衝擊選戰布局；無黨前議員王醒之主打生態環保等議題，分走不少中間選票。

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來自政治家族的林沛祥，父是前省議員、前市長林水木，母親是六連霸前立委徐少萍，家族勢力深耕，林問政表現佳，接棒從政就當上副議長，前年底藍奪回市長政權後信心大增，最早布局立委，他勤於基層經營、站路口、車站，主打交通政策，長期關注通勤族需求，獲得中間選民共鳴。

藍營在選前整合藍白勢力，民眾黨謝立功退選，且未提名人選，檯面下「藍白合」，市長謝國樑幕後也整合泛藍白勢力，讓藍營聲勢回到昔日的六四比基本盤。

民進黨立委提名一波三折，現任立委蔡適應2020年拿下10萬票，受論文及黑道風波影響，前年市長選舉只獲7萬票敗選，出乎意料又棄選連任。民調第二的鄭文婷接棒，主打公益律師形象，盼擺脫張秉鈞造成民進黨支持者的傷害，喚不回民心。

選前綠營大咖蔡英文總統、正副總統候選人賴清德、蕭美琴及內政部長林右昌頻頻加持輔選，但民調一直拉不上來，仍難挽頹勢。

林右昌執政8年被謝國樑翻轉，謝國樑施政一改過去風格，主打「有愛城市」，對林沛祥成為一股助力，不滿民進黨氛圍擴散，綠失市長寶座後再丟失立委席次。

前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之，父親是民進黨大老王拓，他選擇走自己的路，以無黨從事環保社運，此次參選得票不錯，分走不少泛綠選票。

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