風城「四腳督」搶科技票 東區具關鍵

行政院副院長鄭文燦日前脫口稱桃園成「全世界第一個放棄台積電的城市」，台積電政治學引爆選戰攻防，風城立委「四腳督」大搶科技票。地方人士分析，很多高知識、高收入的竹科選民常看人不看黨，認為候選人的形象和特質比特定政黨重要，若跳脫傳統政黨又有科技背景，更容易讓從事科技業的選民產生認同。

新竹市有東區、北區、香山區三大行政區，總人口約44萬人，其中，科學園區所在的東區，擁有全市近半人口，約22.2萬人，當地居民除有自主性高的竹科選民，還涵蓋眷村與閩、客族群，歷屆縣市長、立委選舉各方人馬無不積極搶攻「東區科技票」。

東區票源有多重要，從去年新竹市長選戰就可觀察出。新竹市長高虹安去年參選時即使缺陸戰組織，又陷助理費疑案，最後卻在「三腳督」選戰脫穎而出；關鍵在於，高虹安與第二名的民進黨候選人沈慧虹，兩人在北區與香山區得票數都僅差1000至3000票，但高虹安在東區有5萬720票、49.82%得票率，遠超過第二名沈慧虹的3萬3835票、33.22%得票率，奠下勝基。

民進黨竹市立委候選人林志潔昨邀同黨副總統候選人蕭美琴參訪台積電創新館，將陸續推出各項科技政策，喚起科技人共鳴。國民黨立委鄭正鈐過去是掌握竹科人雲集東區票倉常勝軍，東區赤土崎一帶是竹市最多眷村聚集地，多為國民黨票倉。

時代力量立委邱顯智提出「竹科交通安全改善及車道優化規畫案」，確定明年度獲得7000萬元預算挹注。無黨籍立委候選人柯美蘭將爭取「科管局補助地方政府建設經費」能接近法定之上限千分之0.3，而不是每年獲4620萬元補助，她未來會努力為新竹爭取預算。

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