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陸控我貿易壁壘 農業部：轉移市場影響有限

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸商務部認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，調查報告特別提及蘋果，指台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止大陸蘋果。記者余承翰／攝影
中國大陸商務部認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，調查報告特別提及蘋果，指台灣自日本、紐西蘭、美國、智利進口蘋果，卻禁止大陸蘋果。記者余承翰／攝影

針對中國大陸貿易壁壘認定，農業部今天表示，中國大陸對台灣展開貿易壁壘調查，與農產品相關計1066項，農業部就管制大陸農產品逐項檢討需符合食品查驗及防疫檢疫規定、對我產業有無影響等，特別針對少部分可能受影響農產品進行各類情境沙盤推演。

今年4月間，針對中國大陸對我國展開貿易壁壘調查，當時農委會發出新聞稿表示，我國管制自中國大陸進口的農產品主要是關稅配額及與農民收益有關的品項，包括敏感性關稅配額農產品，以及與農民生產有關的重要產品，共計1066項，經過評估，如果未來開放中國大陸進口，其中可能受影響的品項約有200餘項，占目前管制中國大陸農產品項目近3成。

農業部表示，針對中國對我片面進行貿易壁壘調查，昨天（12月15日）宣布調查結果，顯已違反世界貿易組織（WTO）相關機制與規範，且完全不符合事實，我方絕不接受此等片面認定的結果。

農業部說，兩岸分別在2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，在未完成諮商談判前，政府仍管制部分大陸農產品進口，並持續依WTO規範以關稅、關稅配額及特別防衛措施等保護產業。

農業部表示，近年來農業部早已布局全球市場，我國農產品已持續進軍高消費國際市場，大幅降低對中國大陸市場依賴，外銷中國大陸的金額占比從2018年的23.2%在今年1至11月更降為9.8%，中國大陸已落居我農產品外銷第4大市場，因此影響有限。

大陸商務部 兩岸政策 農業部

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