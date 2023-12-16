我專家擔憂 台灣加入CPTPP恐受阻

大陸認定我方貿易壁壘，對於後續台灣加入國際貿易組織是否更難，甚至被邊緣化？學者認為，台灣很想加入「跨太平夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），但是中國大陸也提出申請，如果兩岸關係持續惡化，難度加高，大陸只要影響一、兩個成員國就可以阻擋入會。如果走到這一步，台灣未來在多邊談判都會受阻，只能尋求與個別國家的雙邊貿易協定。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年則提醒，ＣＰＴＰＰ明年最慢在第三季新的執委會就會討論六個國家申請案，其中自然也有來自大陸的阻力，明年新選出的政府一成立就要趕快因應。

此外，「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）因為大陸已是成員國，台灣要入會難度更高。

劉大年表示，台灣要加入ＣＰＴＰＰ，會員國最重視的是就是要對所有成員國開放一致標準。以英國為例，雖然英國貿易開放程度已經很高，但也被要求更高標準，如果兩岸都有機會加入談判時，台灣對大陸貿易設限也許要改變，要適用一致大幅度開放標準。

至於大陸是否可能阻撓？劉大年說，現在重要的是，如何爭取明年由加拿大擔任ＣＰＴＰＰ主席後召開的執行委員會，是否同意申請國成立工作小組研究申請案。

中央大學經濟系教授吳大任也說，如果兩岸終止ＥＣＦＡ，連台灣想要加入ＣＰＴＰＰ可能性都受影響，因為要加入ＣＰＴＰＰ屬於共識決，中國大陸只要影響一、兩個成員國，就可以阻擋台灣加入。雖然有人認為美國會支持台灣加入ＣＰＴＰＰ，但美國不是會員國，也不可能可以影響所有國家。如果走到這一步，台灣未來在多邊談判都會受阻，只能尋求與個別國家的雙邊貿易協定。

台經院研究員邱達生說，對於與大陸貿易壁壘爭議，政府希望在ＷＴＯ架構下協商，但大陸則要在一中架構下協商，沒有共識。若紛歧擴大，不排除兩邊在ＣＰＴＰＰ同時受阻，兩敗俱傷。

邱達生表示，雖然台灣與其他國家雙邊協定比較不至於受影響，但只要涉及兩岸談判，都可能受影響。