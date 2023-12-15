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大陸認定貿易壁壘 柯競辦：雙方應協商不應單方認定
針對中國商務部認定台灣貿易政策造成對大陸的貿易壁壘，柯文哲競選總部發言人陳智菡回應，兩岸已加入世貿組織(WTO)，應依照該組織基本原則作業，就是不得歧視任何一個成員，應透過雙方協商討論，不能僅由大陸單方面做出認定。
針對未來對岸恐單方面採取報復，管制台灣「相同數目」的對大陸出口，陳智菡呼籲民進黨政府不要忘記執政黨的責任，應對未來中國大陸方面可能採取的行動提出對策，不要忽視台灣人民可能因此遭受的經濟損失，甚至只想當作選戰議題來操弄，錯失保護台灣人民財產的最佳時機。
柯文哲競辦表示，柯文哲當選下任總統，將會遵循世貿組織規範，在對等、尊嚴、善意原則下，啟動與中國大陸的溝通對話，使兩岸透過正常的貿易活動，互蒙其利，也會負責任地提出政府的配套和協助，讓台灣企業的負面衝擊降到最低。
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