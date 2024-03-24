陳宗彥性招待有暗語 監院完整報告出場小姐不只一人

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。監委王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

陳彈劾不成立輿論譁然

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是去年二月被時任民眾黨立委陳琬惠揭露。陳宗彥隨即請辭，監院立案調查。調查監委認定，陳宗彥違失情節重大，今年二月廿日提案彈劾，投票結果僅二票成立、十一票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。

調查報告顯示，陳宗彥疑似於賴清德擔任台南市長任內，在二○一二年十二月廿七日、二○一三年四月底至十二月十五日，共計八次，經由酒店安排與小姐外出。陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」，但根據對話紀錄，「陳董」是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，對陳宗彥說法，查案監委尚難採信。

要求出場小姐不要刺青

調查報告揭露許多赤裸案情，從酒店業者間的監聽譯文、陳宗彥個人LINE畫面截圖等資料顯示，酒店業者替陳宗彥安排小姐時提及「勾出」、「勾三」、「九點勾」代表酒店業者安排小姐出場三小時或外出時間；暗語「秀錢」、「咖啡錢」、「勾三秀六」代表性交易費用，二○一三年十一月九日的監聽譯文，甚至明講「要跟愛玲交代好，不要收錢，也不要問太多」。而酒店小姐花名有「愛佳」、「愛玲」、「小芸」，酒店員工也清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求「條件好，盡量不要有刺青的」。

調查報告指出，陳宗彥所詢問的「小芸」，在台南地檢署查扣酒店會計記載的筆記本出現三次，顯示「小芸」當時確在酒店工作，當知悉「小芸」不方便時，陳宗彥還問業者「有差不多的嗎？」對方回說「有，一樣地點？」更足證陳宗彥至少接觸過「小芸」並知悉其外貌身形，才會脫口問有無其他差不多水平小姐，且見面地點與業者顯有默契，只要講「民生路上，路邊」，出場小姐即可知悉會合處。

黃偉哲彈劾案也未過

除了陳宗彥案彈劾未通過，最近台南市長黃偉哲因「爐碴案」，同樣被監察委員林國明、王麗珍提案彈劾，結果以五比七未通過。國民黨立委謝龍介表示，本屆監察委員就任至今，彈劾近一百個案子，獨獨只有台南案件相關的黃偉哲、陳宗彥沒有通過彈劾，護航「台南幫」到這種程度，一點肩膀都沒有。

國民黨團總召傅崐萁表示，下個會期審監察院預算，一定會嚴格監督，展現國民黨態度。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷點名十一名不同意陳宗彥彈劾成立的監委，列為永久黑名單，未來出現在任何人事名單上，國民黨團將全部否決。

民進黨立委許智傑表示，尊重調查結果，也希望有多少證據辦多少事，毋枉毋縱。