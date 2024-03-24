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前監委看法不一 仉桂美支持修監院組織法
國民黨立委徐巧芯提案修改監察院組織法，擬限制政黨色彩濃厚者任監察委員的資格。前監察委員看法不一，有前監察委員表示疑慮，認為監院有內控機制；另有前監察委員表態支持徐巧芯提案，因民進黨執政已嚴重破壞獨立機關中立。
前監察委員李復甸曾任第六屆立委，他表示，他雖是以大學教授十年以上聲譽卓著的資格任監委，但他認為，立法院過度介入監察院的事情不是很聰明。
李復甸說，現任監察委員的作為不是「很入眼」，問題是這些監察委員沒有處理自己風紀的問題，有風骨者會依照監察委員自治、內控的機制，監察院一直有相關機制。
前監察委員仉桂美表示，她支持以修法方式，讓政治色彩過重者不能被提名為監察委員，且不只監察院，三個憲政層級的獨立機關，包括司法院大法官、監察院、考試院；四個法律層級的獨立機關，包括國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、中選會、保訓會、公平會也要一併納入。
仉桂美指出，以監察院長陳菊為例，她雖然在就任時宣布退出民進黨，但任內至今所為，對得起獨立機關四個字嗎？所以還是要設個界線，幾年內涉入特定政黨政治者，不能出任獨立機關公職。
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