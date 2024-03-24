快訊

桃園警分局前警匪爆槍戰 1員警左肩中彈送醫 嫌犯落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：單獨政黨委員 不逾總委員二分之一

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
師大政治所教授曲兆祥。圖／聯合報系資料照
師大政治所教授曲兆祥。圖／聯合報系資料照

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。對於現任監察委員被質疑一片綠油油，師大政治所教授曲兆祥建議，可以參考考試院的經驗，透過修改監察院組織法，明訂單獨政黨委員人數不能超過總委員數的二分之一，這樣就能解決監委政治色彩太過單一的問題。

針對監委組成引發社會議論，曲兆祥表示，立法院擁有行使監察委員人事同意權，上屆立法院民進黨擁有過半席次優勢，自然提出的監委名單以綠營背景為主；依憲法規定，監委任期為六年，跟總統、立委任期不一致，無法反映出最新民意。

曲兆祥認為，要解決監委比例太過傾向單一政黨問題，立法院可修改監察院組織法，比照考試院模式，限定單一政黨委員不能超過總委員數二分之一，如此一來較能達到政黨平衡。

中山大學政治經濟學系教授張其祿表示，現行制度下監察院難以達到監督制衡的功能，若要正常化運作，應該要按照國會政黨席次比例，分配監委席次，否則監委像現在立場過度偏向單一政黨，不僅對政府監督無效，也讓外界詬病辦藍不辦綠的情況。

至於監委是否適任，曲兆祥說，監委表現社會雖可評論甚至質疑，但不能下指導棋，以此次個案來說，監委表現恰不恰當是政治問題，要回到政治討論，監委獨立行使職權予以尊重，但仍希望監委立場能超越黨派。

監察院 立法院 考試院

延伸閱讀

陳宗彥受性招待監院未彈劾 洪孟楷：11名監委永久封殺

看守內閣頻頻出包 學者籲細盤點、穩交接

地方首長排名竄黑馬！東岸商場爭議衝高謝國樑聲量 學者：提升藍軍士氣助團結

陸配人權屢與國安掛勾 學者：關鍵在政府是否願意接納

相關新聞

陳宗彥性招待有暗語 監院完整報告出場小姐不只一人

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。監委王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，酒店業者在對話時，以陳董、同...

冷眼集／監院和南檢 遇台南幫就轉彎？

監察院調查陳宗彥「小芸案」完整調查報告昨天出爐，攤在國人眼前的，是更多不堪事證。原來台南淪「黑金之都」非最近的事，早在賴...

重啟調查年餘 南檢尚未約談陳宗彥

行政院前發言人陳宗彥捲入十一年前性醜聞而請辭，監察院完整報告已出爐，台南地檢署九年前簽結，去年二月南檢重啟調查迄今已年餘...

學者：單獨政黨委員 不逾總委員二分之一

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。對於...

藍擬限「政治色彩過重者」任監委

行政院前發言人陳宗彥彈劾未過，引發譁然，藍委打算修法讓監院功能更加完備，黃健豪籲推監察委員退場機制，徐巧芯將提案修法限制...

前監委看法不一 仉桂美支持修監院組織法

國民黨立委徐巧芯提案修改監察院組織法，擬限制政黨色彩濃厚者任監察委員的資格。前監察委員看法不一，有前監察委員表示疑慮，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。