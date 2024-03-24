學者：單獨政黨委員 不逾總委員二分之一

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未通過，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。對於現任監察委員被質疑一片綠油油，師大政治所教授曲兆祥建議，可以參考考試院的經驗，透過修改監察院組織法，明訂單獨政黨委員人數不能超過總委員數的二分之一，這樣就能解決監委政治色彩太過單一的問題。

針對監委組成引發社會議論，曲兆祥表示，立法院擁有行使監察委員人事同意權，上屆立法院民進黨擁有過半席次優勢，自然提出的監委名單以綠營背景為主；依憲法規定，監委任期為六年，跟總統、立委任期不一致，無法反映出最新民意。

曲兆祥認為，要解決監委比例太過傾向單一政黨問題，立法院可修改監察院組織法，比照考試院模式，限定單一政黨委員不能超過總委員數二分之一，如此一來較能達到政黨平衡。

中山大學政治經濟學系教授張其祿表示，現行制度下監察院難以達到監督制衡的功能，若要正常化運作，應該要按照國會政黨席次比例，分配監委席次，否則監委像現在立場過度偏向單一政黨，不僅對政府監督無效，也讓外界詬病辦藍不辦綠的情況。

至於監委是否適任，曲兆祥說，監委表現社會雖可評論甚至質疑，但不能下指導棋，以此次個案來說，監委表現恰不恰當是政治問題，要回到政治討論，監委獨立行使職權予以尊重，但仍希望監委立場能超越黨派。