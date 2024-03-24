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重啟調查年餘 南檢尚未約談陳宗彥

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
行政院前發言人陳宗彥性醜聞案，南檢去年2月重啟調查迄今已年餘，卻遲無進度，引發外界質疑。圖／本報資料照
行政院前發言人陳宗彥性醜聞案，南檢去年2月重啟調查迄今已年餘，卻遲無進度，引發外界質疑。圖／本報資料照

行政院前發言人陳宗彥捲入十一年前性醜聞而請辭，監察院完整報告已出爐，台南地檢署九年前簽結，去年二月南檢重啟調查迄今已年餘，卻遲無進度，引發外界質疑。南檢指出，鑑於時間久遠，資料繁雜，目前還在調卷，分析相關卷證，尚未約談陳宗彥，全案正積極偵辦中。

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐，報告指出，酒店業者在對話時以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，暗語「咖啡錢算老闆的」，代表陳宗彥性交易費用由酒店老闆吸收，且除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

民眾黨前立委陳琬惠去年二月踢爆陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間，曾到康樂隊帶小姐出場「喝咖啡」，指陳宗彥和酒店業者王孝瑋交往甚密，當年台南地檢署檢察官簽呈，指陳宗彥與王孝瑋涉及不法，最後不了了之。陳琬惠爆料一出，外界譁然，陳宗彥迅速請辭，南檢去年二月重啟調查，迄今尚無結果。

台南地檢署還原案發經過，指檢察官二○一三年偵辦王孝瑋妨害風化案，另案發現業者行賄，二○一四年四月簽分他字案偵辦，偵查後查無不法事證，二○一五年八月簽結，並非有包庇情形。

調查此案的監委王美玉日前表示，監察院是調查權，沒有監聽等權力，但向南檢調閱陳宗彥監聽譯文、行政簽結公文，卻因重啟調查為由無法提供，偵辦進度應問南檢，南署必須負責任說明。

台南 性交易 酒店 陳宗彥 陳琬惠

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