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冷眼集／監院和南檢 遇台南幫就轉彎？

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院彈劾不成立，國民黨立委徐巧芯擬提案修法限制政治色彩過重者任監委。圖為國民黨立院黨團廿一日記者會砲轟監察院現在連老鼠屎都不敢打。本報資料照片
行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院彈劾不成立，國民黨立委徐巧芯擬提案修法限制政治色彩過重者任監委。圖為國民黨立院黨團廿一日記者會砲轟監察院現在連老鼠屎都不敢打。本報資料照片

監察院調查陳宗彥「小芸案」完整調查報告昨天出爐，攤在國人眼前的，是更多不堪事證。原來台南淪「黑金之都」非最近的事，早在賴清德擔任市長時期，底下的局處首長就熟門熟路與酒店業者過從甚密、幫忙「關心」工程進度，被監院認證是接受性招待的嫖客後，還能躲過彈劾與檢方調查，全身而退。

整起案件最可議之處在於，陳宗彥違失情節明顯，但多數監委認知卻與社會大眾相差甚遠。在完整調查報告中，更多對話紀錄、監聽譯文皆再次佐證，業者間代號「陳董」的陳宗彥，不僅對小姐有特殊要求，被性招待次數甚至多到連和小姐見面地點都和業者早形成默契。

據悉，部分在審查會中投下彈劾「不成立」的監委主張，該案司法正在調查中，監院不宜先行彈劾。但司法調查與監院行使監察權，本質上並無衝突；退一步言，就算司法上無罪，也不代表沒有行政違失，監院對司法無罪，但最終彈劾成立的官員，也多有案例。

監委的彈劾不成立決議明顯放水，檢方的調查同樣有輕放嫌疑。陳宗彥貪瀆案，台南地檢署早在二○一五年就曾以查無不法事證簽結，對照如今間調查報告公布的諸多事證，當年檢方查案顯然不詳盡，因為立委爆料而被迫重啟的調查，不僅偵辦年餘沒下文，迄今居然也尚未約談陳宗彥，南檢被質疑也是剛好而已。

政治力介入獨厚「台南幫」，是這起案件的唯一解釋。近來台南市長黃偉哲因「爐碴案」被監院彈劾，同樣以五比七不成立，提案監委甚至連調查報告都沒提出，官方短短的「彈劾不成立」一句話，就輕輕帶過。

外界要問的是，既然走到提案彈劾這步，可見查案監委認定違失情況嚴重，其中有無類似陳宗彥調查報告的離譜案情，黃偉哲案的提案監委有義務向外界說明，也好讓社會檢視，監院彈劾審查會是否又包庇了另一位「台南幫」成員？

監院、檢方遇到「台南幫」就轉彎，為了討好準總統賴清德的動機不言可喻。但賴清德從政以來，以標榜高道德標準出名，賴清德身為「台南幫」共主，應該負起責任向外界說明，他究竟相不相信「陳董」不是陳宗彥？關於黃偉哲爐碴案，彈劾案由該不該公布？賴清德若選擇繼續不語，難道他也認同這種形同陷他於不義的作法？

彈劾案 監察院 賴清德 陳宗彥 黃偉哲

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