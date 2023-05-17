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侯友宜：尊重黨節奏全力以赴

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱陳秋雲／連線報導

新北市長侯友宜昨天在公開行程受訪時神情疲憊、聲音沙啞，媒體問前晚朱侯郭會談情況，及國民黨民調結果對侯有利，是否勝劵在握？侯友宜神情嚴肅說，不論過程如何，他都尊重黨的節奏及規定，按步驟全力以赴，希望能為國家、為人民多做事。

侯友宜昨天先到成蘆橋視察機車道工程，再到蘆洲福安宮受贈社福專車，現場民眾頻喊「總統好」，他微笑以對，並為信眾打飯菜。

外界關注侯友宜未來是否會與高雄前市長韓國瑜見面？侯友宜回應，大家一起攜手努力面對所有挑戰，「讓我們國家都能夠團結在一起」。他會繼續打拚，希望大家不要分你我、族群、黨派，「很累啦，還要分政黨」，大家爭得面紅耳赤，那不是他要做的事。

是否以總統參選人或六都市長身分出席中常會？侯說，照以往規定，只要新北市有立委參選經黨中央提名，縣市首長都會出席，他會以新北市長身分支持黨籍立委。

據了解，侯友宜如被徵召，將發表重要談話。親侯人士說，要展現領導人格局，談話內容會包括國政、外交、內政，侯友宜的強項是內政議題，像是台灣民眾現階段所面臨的水電雙漲、物價通膨、房價高漲等問題。

另傳出新北市民防組織今晚辦「千人宴」挺侯慶功造勢，市警局解釋，民防總隊每四年固定辦一次活動，指揮官是市長，侯友宜才出席，活動四月六日簽辦，未邀請政治人物，與會人員有藍有綠，並非造勢活動。

2024大選 總統大選 侯友宜 韓國瑜 通膨

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