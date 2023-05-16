中常委角力 沈智慧提案徵召郭台銘

國民黨徵召何人參選總統，引發黨內中常委角力。中常委沈智慧在中常會連署提案，建請國民黨主席朱立倫徵召郭台銘成為二○二四總統提名人，若結果不如預期，就要強勢翻盤。

不過，對於挺郭中常委接連放話及提案，國民黨副秘書長、黨團書記長謝衣鳯表示，黨主席朱立倫已經說過非常多次，他是依據科學數據、所有立委和縣市首長的意見，大公無私來推出國民黨總統參選人，這一次大家一定要團結合作，才能贏得二○二四的大選，國民黨沒有分裂的本錢。

謝衣鳯還強調，如果有部分中常委因為支持特定的總統參選人而連署，在中常會反對黨中央所提出的總統參選人，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人，也是這次合作贏得勝選的罪人」。

沈智慧等挺郭中常委提案內容指出，近月所有民間呼聲、民調及網路聲量，都顯示郭台銘已經領先所有擬參選人，特別是幾場造勢活動，地方民眾反應強烈熱絡，證明郭台銘是最有二○二四勝選能力的候選人，且郭台銘關心全國民眾的安危，在疫情最嚴重的時刻採購ＢＮＴ疫苗守護群眾生命，不僅台灣大多數民眾肯定，且熱烈期待郭出來參選中華民國總統。

提案表示，郭台銘過去的歷練和能力，普受國際及國內大多數民眾的肯定，尤其在台美關係及兩岸關係上，郭有堅強的關係人脈，可以穩定兩岸關係及拓展台灣的國際空間；郭台銘提出和平、繁榮、清廉的競選口號，已經普受各界的肯定和讚許，是當前台灣民眾最期待的未來和希望。

該提案強調，郭台銘長期認同中國國民黨，更支持中華民國的未來，理念和政策與國民黨相同，是國民黨最適合的二○二四總統候選人；郭台銘各界關係人脈深厚，可以協助國民黨整合「非綠力量」，共同努力赢得二○二四總統和立委選戰。

該提案最後要求，當前郭台銘是中國國民黨最適合的總統參選人，建請黨主席朱立倫提名郭為二○二四中國國民黨總統提名人。