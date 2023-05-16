冷眼集／國民黨徵召掀牌之日 該承擔的要承擔

國民黨總統人選徵召提名，黨主席朱立倫昨晚與鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會面，提名人選已確定。用徵召而不是初選，提名主導權在朱立倫和黨中央；徵召最大目的，是為了團結勝選。

徵召不像初選。初選採全民調或黨員、民調三、七比，遊戲規則一清二楚，結果一翻兩瞪眼。總統人選採徵召，讓非黨員的郭台銘有機會納入，否則，郭根本沒有參賽資格。但徵召即使沒有白紙黑字的規則，也要有能讓人信服的客觀依據，民調仍是最重要關鍵，這也是黨中央在公布人選同時，要向外界做出的清楚說明，不容絲毫掩飾。

挺侯派認為，黨中央拋出提名「三階段論」，侯本已是黨內最強人選，第二階段將郭台銘納入徵召評估對象，也給了郭卅天的時間，已非黨員的郭進入賽局，除非郭能證明包括民調在內各方面都比侯更強，否則黨就應盡快完成提名。而侯在過程沒有大動作造勢，為的就是泛藍陣營的團結，以及接下來第三階段與非綠聯盟的整合，以總統大選勝選為最終考量。

站在黨中央立場，侯的民調有一定領先差距，讓郭入賽局，是為侯排除提名後的團結整合障礙，目的就是不讓郭「出走」；而郭進入賽場，就要願賭服輸，不能再製造分裂。另外，侯行事穩健，懂基層語言，朱立倫將新北市長交棒侯友宜，兩人互動有長久默契，進入正式大選階段，侯團隊與黨才能組成最強的戰鬥團隊。

郭台銘啟動卅天徵召戰，從拜會地方要角、拋國政政見，到北中南四場大型造勢，以行動證明他準備好「參選總統」，不是來當徵召配角。郭在徵召前接連拜會高雄市前市長韓國瑜、苗栗縣長鍾東錦、民眾黨主席柯文哲，努力到最後一刻，以行動證明自己才是應獲徵召的最佳人選，雖然郭和柯一樣表達百分之九十九信心，但郭自始至終團結不鬆口，也可以見得團結這緊箍咒已牢牢把藍營人士給框住。

但郭的問題始終在於，他是被請來參賽的，郭要勝出，民調及各方評鑑不能只打成平手，而是要贏，且要贏到讓對手心服口服。另外，郭的先天性格，能否打持久戰？從未打過正式選戰，能否禁起得考驗？四年前的郭已曝露缺點，過去卅天有改善多少，黨中央都在盤點評估，也要供郭參考。

徵召結果揭曉，固是勝敗論英雄的結果論，但回頭檢視，過程是否大公無私，是否真為了團結勝選，是否有利於後續整合；而落選一方當事人能否兌現承諾，團結支持最後的提名參選人？答案即將揭曉，該負責就要負責，該承擔的，也要一體承受。