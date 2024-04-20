詹文男／每月兩千元 打造AI超級助理群

最近好友老陳教授很感慨的說，過去找研究生助理不容易，而且還不敢交代太多工作，以免被叫「慣老闆」。現在他每個月僅花費不到兩千元台幣，就聘僱了三位任憑你差遣，而且很耐煩耐操的研究生。他們雖然不會自主做事，但交代他們畫圖、作文、翻譯各國語言、寫程式，規畫行程，哪裡吃美食，不僅都能圓滿達成任務，而且不厭其煩，盡心盡力，更不會跟老師頂嘴，也不會抗議教授剝削學生。這三位研究生分別是ChatGPT、Claude、Gemini。老陳說，他現在最關心的是他到底可以從這三位研究助理壓榨出多少他要的東西。

無獨有偶，在一場餐敘中，好友老蔡也提及，因為工作上常需要演講做簡報，老闆更是突然就會交辦一些任務，因此他除了把任務指派給GPT，每月也是花廿美元，聘請了一位簡報高手Gamma，給其題目，幾分鐘內馬上可以製作一份設計精美的簡報，再稍微修改調整後，就可以輕輕鬆鬆應付老闆的需求，也讓老闆對於其效率之高驚嚇不已。難怪老蔡可以每天閒來晃去，無所事事，原來是雇用到一位超級研究助理。

老陳所雇用的研究助理ChatGPT、Claude、Gemini，其實是現今最為受人關注的生成式AI系統，而老蔡所用的Gamma，則是結合ChatGPT的智能簡報生成系統，透過這些強大的工具，讓老陳、老蔡兩位大老突然時間變多，生活也變得很悠閒！

這使筆者想起大約廿年前，美國矽谷才子提摩西‧費里斯（Timothy Ferriss）曾經寫了一本暢銷全球的書「一周工作四小時：擺脫朝九晚五的窮忙生活」，內容描述提升工作效率的方法之一就是將工作外包。

當時他的作法是在美國接案，但用極低的成本外包給印度廠商，而因印度與美國有時差，當他交付完任務上床睡覺時，印度那邊正在開始工作，他起床後，印度已傳回結果，其再調整修正，就可以將成果交付給美國客戶了，不僅節省時間，還可大幅降低成本。

從上班族的角度來看，善用AI工具的確能夠大幅度的提升工作效率，也讓傳統的一周五天、從九到六的工作方式可以開始有所調整，這對於追求工作與生活平衡的上班族來說無疑是一大福音。而這些AI工具的應用發展，也意味著個人必須不斷學習新技能，才能適應快速變化的職場環境。

對於老闆和管理階層而言，不僅應思考如何有效運用AI來提升企業營運效能及提升客戶體驗，甚至更進一步超前部署布局轉型升級。同時，也應積極創造一個鼓勵創新和自主工作的企業文化，有效利用工具，同時保持對員工的信任與人性化管理，才有助於企業體質的整體提升！

而從產業的發展思考，如何加速AI在百工百業的運用，同時評估這些技術對於勞動市場、教育需求以及社會結構的可能影響及問題，讓效能極大化，衝擊極小化，這需要產政學研攜手合作未雨綢繆！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）