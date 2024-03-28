勞保潛藏負債到底有多少？雖然每三年進行一次、以一一二年十二月卅一日為基準日的正式精算報告，須等到今年底才會出爐，透過勞保局每年之單位決算報告書，外界還是能夠管窺一豹。

至去年底，勞保揭露之「精算負債」為十三兆四六五億元，在扣除基金資產後，「未提存精算負債」為十二兆八七二億元。由於勞保是政府開辦之社會保險，由政府負擔最後給付責任，上述之「未提存精算負債」，即成為政府法定義務負擔、隱藏性的負債；其正式名稱為「未來或有給付責任」，各界多以「潛藏負債」謂之。是以，「未提存精算負債」、「未來或有給付責任」與「潛藏負債」，三者所指一致。

其實，勞保局的數字太過「樂觀」。精算負債的計算結果，決定於精算條件與假設參數，不同的條件或參數，精算結果會出現很大的差異。勞保局以物價指數年增率百分之○點九進行精算，然主計總處公布一一二年全年消費者物價上漲率為百分之二點五。根據最近一次正式精算報告，只要物價指數年增率由百分之○點九增加至百分之二時，其他不變，精算負債會增加一點三兆元；如按百分之二點五估算，只怕精算負債金額會直逼十五兆元！

潛藏負債不僅規模龐大，增加的速度更是驚人。不過是一一一年至一一二年，潛藏負債就狂飆了六○一七億元。加計今年尚未撥補的一千億元，蔡政府執政八年的時間，總撥補金額也不過區區二五七○億元，遠遠不及潛藏負債一年增加金額的一半，怎麼有可能緩解勞保的財務壓力？勞保基金自一○六年起，就已入不敷出、坐吃山空；基金財務氣若游絲。如果接手的賴政府，再不思徹底解決問題之道，想繼續靠撥補來「吊一口氣」，能拖就拖，我國財政恐已經走上滅絕之路。

有好事者拿勞保基金精算負債的金額除以全國人數，以不分男女老幼、貧富貴賤，「國人每人平均揹債五十六萬元」為題，大作文章，謬矣。

首先，精算負債是不是問題，端視基金是否有足夠準備而定；所以，要擔心的是精算負債「未提存」的部分，並不是精算負債總數。

其次，精算負債是年金保險根據既定法令，所計算之未來給付的現值，並非經濟、財政所稱負債。在經濟學理論的討論，負債是負的儲蓄，是當期消費大於所得的部分，必須於以後期間還本付息；在財政管理的負債，是政府融資行為的一種，應按條件付息與到期還本，並受《公共債務法》所管制之債務。

因此，精算負債是精算學的專有名詞，但卻廣為外界所誤解，以為精算負債是經過「精準計算」所得出的負債。潛藏負債並非是真正的欠債，沒有還本付息的壓力，即便隨著時間的推進而實現，也非一次性的支出，不應造成社會與民眾的過度恐慌與不安。

過高的潛藏負債，是年金制度需要調整因應的警訊，「恐懼的總和」是政府擺爛，認為撥補可以解決問題的鴕鳥心態。解決潛藏負債問題沒有特效解方，必須透過費率、給付與政府提撥三方面同時著手。（作者為政大財政系教授兼系主任、政大財稅研究中心主任）