黃齊元／中美強權鬥爭，兩岸關鍵時刻

最近中國大陸經濟低迷，兩會期間提出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，有人工智能、大數據、新能源汽車、中國製造等關鍵字。

其中「新質生產力」變成熱點，主要包括人工智能和新能源，也就是「智慧化」和「綠能化」。前者由於中國晶片受制於美國，因此發展程度受限；後者因為中國已建立完整電動車、鋰電池、太陽能生態系，躍居為全球新能源龍頭。

值得注意的是，習近平針對涉台事務首度發表談話，強調「壯大反獨促統力量」，推進「和平統一進程」，並提到推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，但不再提「兩岸一家親」。簡言之，大陸重點是「促融促統」，除非交流失敗或踩到底線，短期不會武統。

天主教教宗方濟各呼籲烏克蘭應有勇氣舉白旗、進行談判，澤倫斯基表示將戰鬥到底；拜登要求以色列停火，內唐雅胡置之不理；習近平提出和平統一，但大多數台灣人無法接受，無怪乎CNN稱全世界最危險的地方變得更危險。未來改變的力量不可能內生，必定取決於外部角力。

中美近期衝突加劇，美國商務部長雷蒙多宣稱，如果路上有三百萬輛中國車，北京能讓他們同時熄火。其實大陸早就預見危機，二○二一年北京強迫「滴滴」在美下市，因為「滴滴」掌握大量中國行車數據；此外阿里集團「螞蟻」上市夭折，也和數據控制有關。可見習近平早有準備，提防美國數據控制。

和中國相比，美國基礎建設遙遙落後，馬斯克曾大讚中國高鐵，反觀美國至今沒有建樹。至於未來在全球最關鍵綠能領域，由於川普不相信氣候危機，若再封鎖電動車，美國綠能基建勢必被打入末段班，加上半導體設廠不順，這些都將影響美國長期競爭力。

經濟全球化的格局正在改寫，大陸面臨當前困境，只有兩條路可以走：積極將製造移往海外，或擴大市場高水準對外開放。前者代表「中國製造」會成為「世界中國製造」；後者促使「中國市場」走向「中國世界市場」。以電動車為例，比亞迪不僅銷售全球，更廣設生產據點。美國面臨競爭，勢必兼採守勢與攻勢，拉攏日、韓、台、印，包圍中國打群架。

中國企業未來競爭力在AI，在晶片受制於人情況下，大陸利用AI在各產業打造智慧應用生態系，華為、比亞迪都是成功案例，只要終端市場夠強大，全球資源自然會靠過來。黃仁勳尊稱華為是可敬對手、馬斯克肯定比亞迪，大陸的強項遠比弱點更值得台灣關注！

中美都存在巨大的領導人風險，包括習近平獨裁、拜登健康及川普狂妄。大陸權力過於集中，但只要習任期能持續，整個體制將貫徹其意志，發揮強大力量，這是民主國家所望塵莫及，如同普亭領導下的俄國。未來四年美國政壇及政策變化，對全球影響將遠超過中國。

川普代表共和黨出征，大勢底定，我們可以開始想像，川普對於保衛台灣會開什麼條件？他曾提到台灣搶走美國半導體工作，未來如果要求台積電去美國蓋十座晶圓廠，並非不可能；另外中國持有美國國債約八千億美元，川普也有可能轉而跟中國談條件。

大陸「兩會」傳遞了很多信息，但外媒只聚焦在權力分配上。面對「兩極」強權鬥爭，台灣宜保持兩手準備，多從「兩岸」角度溝通，避免「兩國」論述，時間很快會印證。（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）