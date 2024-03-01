詹文男／鳥腳考試與AI辨識

前些日子，在學校教書的好友老張，餐敘時跟筆者分享了一個有關生物系師生互動的有趣故事。老張說，某校生物系某學科期末考試時，一位老教授提著一個用黑布罩著的鳥籠，只露出兩隻鳥腳，考試題目是「請從觀察到的鳥腳寫下此鳥的種類」。有位調皮的學生，自覺為此一考試辛苦準備好幾周，結果教授什麼都沒考，竟考出這樣的「鳥題」，這題他又不會，就火大了，拍了一下桌子，交了白卷，而且沒有寫姓名學號。老教授很生氣，要那位學生留下姓名來；那學生就把褲管拉了起來，只露出兩隻腳，對著老教授說：「請從觀察到的人腳，猜猜我是誰？」

聽起來像是開玩笑，但今年一月在美國拉斯維加斯所舉行的消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES）就有家公司推出一款，透過ＡＩ辨識鳥類雙腳圖像來識別個別鳥類的裝置。使用者可以為鳥類命名並追蹤牠們的活動和遷徙情況，將一個傳統的賞鳥愛好轉變為新一代的數位化體驗。該公司累積的數據，未來也將提供給環境保育和氣候變化的研究單位運用。

基本上，老張講述的故事，呈現了一種我們所熟悉的傳統教育方法，亦即依靠直接的觀察來學習。老教授的考試方式，看似簡單，但蘊含深厚的教學意義，期望藉此培養學生觀察細節的能力，這不僅在生物課，在職涯及人際關係發展上都非常重要。然而，調皮學生搞笑的反應，卻也反映了傳統教學方法可能與現代學習者的需求不完全契合的問題。

另一方面，消費性電子展上的ＡＩ鳥類辨識裝置，則呈現出科技發展如何影響我們對自然世界的理解和互動。它將傳統的愛好轉化為一種結合科技和遊戲化元素的體驗，不僅增加參與度，也提高了科學研究的可接近性和趣味性。

這種由傳統到現代的轉變，反映了教育和學習方式的演進。一方面我們需要保持對傳統學習方法的尊重和理解，特別是那些強調直接經驗和深度觀察的方法。但我們也應該擁抱科技帶來的創新，利用它來擴展我們的知識邊界，並以新的方式掌握自然世界的變化。

不過，雖然科技創新讓我們能夠以前所未有的方式探索和理解自然世界，然而這也產生了一個令人深思的議題，那就是在這種轉變中，學生如何保持與大自然的直接聯繫和深度理解，而人與人之間的關係與互動也有這樣的課題。

總體言之，從鳥腳考試到ＡＩ辨識，我們看到了教育和科技的融合趨勢，教育現場應該思考如何提供新的工具和方法來增強學習體驗，創造更有互動和參與性的環境，同時也需注意在追求創新的同時，不應忘記傳統教學的價值。在此同時，教育者也有必要發展創新的教學策略，以吸引和激勵學生，讓學習更具吸引力，有效提升教學的成效。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台大商學研究所兼任教授）