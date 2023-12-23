詹文男／商業模式大哉問

幾位產業界友人在筆者退休之後邀約一起創立了數位轉型學院的影音知識平台，希望提供對數位轉型議題有興趣的百工百業從業人員一個學習及交流互動的空間。因為是免費的服務，許多關心筆者生計的親朋好友都好意的詢問：你這個不收費的平台的商業模式是什麼？有什麼創新？

所謂商業模式，各派學者有不同的說法，簡單來說就是企業用什麼方式來賺錢？例如電腦公司靠賣電腦產品來獲利，軟體公司靠銷售軟體來賺錢，網紅則靠廣告流量、直播帶貨或代言來營利。而也因為現代資訊流通速度快，一旦你的賺錢方式有效，很快就會有人搶進模仿，在僧多粥少的情況下，利潤自然下降，逼得公司一定要不斷創新，否則就會進入價格廝殺的紅海市場。

但如何創新？的確不容易！大陸有個釣魚場商業模式個案頗值得借鑑。有家釣魚場新開張，釣魚費五百元。老闆說一定讓客人釣到魚，若沒釣到魚就送一隻雞。很多人去了但都沒釣到魚，老闆大方的送每人一隻雞，客人都開心的拎著雞回家。原來這家老闆是養雞大王，雞養太多滯銷需要去庫存，因此巧妙的進行搭配，買Ａ送Ｂ。

有人發現前面那家釣魚場客人竟然這麼多，也想開一家。但要如何創新才能差異化？這個老闆想到現代人講究體驗經濟，因此提供撒網捕魚的體驗服務，讓都市客人穿上蓑衣，戴上斗笠，乘上小舟，扮成漁夫模樣，在鄉間河畔體驗漁家生活。釣魚場同時派專人負責幫客人拍照打卡，上傳臉書及IG分享，提升客人的文化底蘊，這下釣魚場成了觀光服務。

第三家釣魚場也開張了，號稱釣魚免費，釣上的魚也可免費拿走。許多人高興的去了，說也驚奇，居然客人在釣魚場遇見了美人魚，然後釣魚的客人和美人魚在船上共進晚宴，享用米其林料理、頂級紅酒及A5和牛，同時觀賞歌舞，要價不菲。

同樣是釣魚場，但針對不同的市場區隔有不同的作法，是重要關鍵。個案故事雖然有點誇張，但其概念是值得參考的。君不見賣漢堡的廣告卻主打兒童玩具，賣水果的開放整個果園讓你免費採回家，原本搞農漁牧業轉身變成觀光服務業，認真的開讀書會卻有許多美女來共讀，透過不同的行銷方式與不同的包裝，誰說釣魚場一定要提供客戶釣魚的服務呢？

說到這裡，讀者可能還是會很好奇，到底筆者的數位轉型學院的創新商業模式是什麼呢？作為莊子的粉絲，對於其在《莊子．人間世》篇裡提及的「無用之用，是為大用」的道理甚為嚮往，因此當有人問筆者，你的創新商業模式為何？筆者的標準回答是，莊子說：無用之用，是為大用。我的商業模式，就是沒有商業模式，而「沒有商業模式，就是最好的商業模式啊」！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台灣大學商學研究所兼任教授）